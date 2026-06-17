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中職／後藤光尊直言「可用」投手不太夠 悍將簽下19歲自培右投黃宇昇

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
悍將今與黃宇昇簽下自主培訓合約。圖／富邦悍將提供
悍將今與黃宇昇簽下自主培訓合約。圖／富邦悍將提供

為補強球隊投手戰力，富邦悍將隊在選秀前先添生力軍，今天宣布與文化大學19歲右投黃宇昇簽下自主培訓合約，他將在本周赴悍將二軍位於嘉義稻江的訓練基地報到。 

悍將總教練後藤光尊今天賽前才指出，球隊目前「可用」的投手數量不太夠，因傷兵較多，加上還有選手仍在復健中，因此現在能健康在場上出賽的投手人數比較吃緊。

如今還沒等到今年新人選秀就先添新血，簽下自主培訓投手黃宇昇，目前就讀文化大學一年級，最快球速可達150公里。

黃宇昇去年從台東體中畢業後投入中職選秀但並獲青睞，進入文化大學後持續精進，球速均速提升並且強化控球，身體素質也有提升，在大專棒球聯賽及春季聯賽都有優異表現。

悍將球團指出，去年選秀後持續針對未中選選手追蹤觀察，其中黃宇昇的進步獲得球團肯定，近日與他達成加盟共識，並於今日正式簽訂自主培訓合約，期待黃宇昇加入後持續成長，早日成為悍將一軍戰力。

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