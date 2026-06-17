玉山盃／張仲凱2安2打點 攻跑守兼具將挑戰選秀

玉山盃青棒賽台南市開路先鋒張仲凱單場2安2打點，率隊以4比0、5局裁定擊敗花蓮，晉級4強；外野手張仲凱是教練口中攻跑守兼具的球員，也將挑戰中職選秀。

115年玉山盃青棒賽台南市今天與花蓮縣隊交手，張仲凱1局下首打席就敲出三壘打，靠著高飛犧牲打跑回球隊第1分，3局選到四壞保送上壘，4局再補上安打，替球隊多添2分保險分，也跑出盜壘成功，單場2安2打點。

台南市隊總教練田家銘表示，球隊前幾場比賽打線有點卡關、連貫沒有做好，張仲凱首局的三壘打很關鍵，跑回球隊第1分，也穩定士氣，大家把之前沒有做好的修正回來，攻勢串聯越來越好。

張仲凱要投入中職選秀，田家銘表示，張仲凱是能攻能守能跑的球員，屬於安打類型，可以拉打也可以推打，也能戰術助攻，就差在身高比較不突出，近期重量做得很勤，明白身材條件不好，想要把力量和擊球初速提升，也得到不錯的效果。

至於守備，張仲凱主要守中外野，田家銘表示，張仲凱的守備判斷好、範圍大，臂力也很好，就差在體格，但能用速度和擊球能力彌補。

張仲凱表示，高三幾個比賽都有穩定表現，打完王貞治盃後就決定挑戰中職選秀，自信守備和腳程，但也希望透過重量輔助，增加長打能力。

張仲凱欣賞日職球員近本光司，他表示，近本光司場上表現很穩定，也欣賞近本光司打球心態，一個打席沒有表現好，下一個打席再想辦法打回來。

玉山盃青棒賽邱丞軒先發率台南晉4強 將挑戰新北

玉山盃青棒賽台南市隊今天與花蓮縣隊交手，靠著下勾投手邱丞軒先發5局無失分好投壓制，終場以4比0、5局因雨裁定，台南市隊晉級4強，要帶著挑戰者心態面對大魔王新北市隊。

115年玉山盃青棒賽台南市隊今天與花蓮縣隊交手，台南市隊1局下靠著張仲凱三壘打開啟攻勢，徐可杰高飛犧牲打先馳得點，3局下靠著保送、失誤、邱宥潔安打再拿1分。

4局下台南市隊再有攻勢，張仲凱適時安打，一棒幫助球隊再添2分保險分，比賽打到6局上因雨暫停，雨勢沒有趨緩跡象，最終裁定台南5局搶勝。

台南市隊先發下勾投手邱丞軒總計投5局，僅被敲出1支安打，投出2次三振、2次四死球保送，無失分，好投壓制，拿下勝投。

台南市隊總教練田家銘表示，今天之前的比賽，因為遇到對手左打多，沒有機會讓邱丞軒登板，賽前情蒐發現花蓮縣隊主力右打多，所以推出下勾投手邱丞軒先發，運用出手點低的特色，加上內角球會竄、滑球會變慢往外轉等特色，讓打者不好掌握。

台南市隊晉級4強，田家銘表示，算是有達成第一階段目標，接下來遇到的對手會更難纏，抱持著挑戰者的心態，看能不能扳倒大魔王。台南市隊4強將與新北市交手，田家銘也鼓勵球員，晉級4強已經算滿分，看能不能再往前走。

此次組隊參賽，田家銘也特別感謝台南市體育局，並提到外出比賽經費是考驗，也感謝台南市安平區建平里的里長傅建峰牽線，感謝安平開台天后宮經費支援，以及安平區的議員盧崑福幫忙，讓球員沒有後顧之憂在外出拚戰。