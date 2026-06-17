聽新聞
0:00 / 0:00
日職／林安可二軍雙響砲6打點 近6戰5支長打
日本職棒埼玉西武獅隊台灣野手林安可今天在二軍單場雙響砲、貢獻6分打點，延續近6戰5支長打的火燙手感，不過球隊仍以7比9敗給北海道日本火腿隊。
林安可今天先發第7棒、左外野手，2局上在一、二壘有人時，從左投加藤貴之手中敲出右外野全壘打，用3分砲幫助球隊追平比數；加藤貴之今年在一軍10場出賽6勝1敗，防禦率2.92。
6局上面對3比9的落後，林安可又在二、三壘有人時，從右投大川慈英手中將球掃出右外野全壘打牆，再用3分砲追近到3分差；然而西武隊在7局上追加1分後就攻勢中斷，未能逆轉局面。
林安可另外在4局上選到四壞保送、8局上敲出中外野飛球出局，此役總計3打數2安打、6分打點，賽後二軍打擊率2成44；最近6場在二軍出賽，林安可敲出6支安打，其中包含3發全壘打、2支二壘安打，長打火力驚人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。