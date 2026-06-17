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玉山盃／高雄市投捕立大功 顏浩恩關鍵雙安、邱孝佑5局0失分壓制桃園

聯合報／ 記者葉姵妤／新北即時報導
高雄市投手邱孝佑。圖／中華棒協提供
高雄市投手邱孝佑。圖／中華棒協提供

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高雄市捕手顏浩恩。圖／中華棒協提供

高雄市今天在玉山盃青棒錦標賽面對桃園市，4局上掌握對手失誤逆轉戰局，6局上再攻下5分，投、打、守都有好表現，終場以9：2打下勝利，相隔5年重返4強之列，總教練石弘傑直呼：「每一個人都是關鍵。」

高市14日對戰桃市以5：14輸球落入敗部，雙方今天又在敗部碰頭，勝隊挺進4強、敗隊打包回家。石弘傑透露，此戰賽前沒有要球員做太多的調整，「跟他們說就當最後一場比賽，放手一搏，把該做的表現出來。」

高市先發投手傅振閎先發2局失2分，先陷入0：2落後，3局起壓上高一左投邱孝佑，後援5局壓制桃園市打線，沒有失分，給球隊逆轉戰局的機會，讓石弘傑大讚「相當棒」。

石弘傑透露，原本只設定讓邱孝佑吃2局，「結果他越丟越穩，這場就交給他了。」邱孝佑直言，雖然有被通知要做準備，「沒有想到會叫到我。」上場時又興奮又緊張，「每一局打要讓自己更有警惕的感覺。」

面對實力強悍的常勝軍桃市，邱孝佑說：「上去就是大膽投，投進好球帶，然後靠守備幫忙，沒有想要三振，讓他們打不好就好。」

石弘傑認為，邱孝佑的投球節奏、出手角度和球的位移都讓打者不好掌握，高一就讓他在這樣關鍵的局面登板，也是要讓他磨練，「他是未來球隊要培養的先發主力。」

捕手顏浩恩也大讚學弟邱孝佑的表現，肯定他進步很多，「他才高一而已，勇敢面對有實力的隊伍，不會去閃躲，有用他百分之百的力量來幫助學長，拿下關鍵的勝利。」

顏浩恩則是球棒替球隊建功，4局上因對手失誤獲得大好的進攻機會，顏浩恩敲出安打將比數扳平，6局上又揮出帶有打點二壘打，帶動球隊打下5分大局。

顏浩恩透露，前一場對上桃市之戰，自己都選到保送上壘，今天又對上同樣的投手蔡辰瀧，「已經輸過一次了，不甘心，不想要再輸一次。」上場打擊前他就替自己設定目標，「輪到我的話就要先追平，然後幫球隊超前比分。」

顏浩恩說到做到替球隊建功，賽後他也直呼很開心，「前一場輸球之後大家有點沒信心，但教練也有跟我們說，真正打起來，球是圓的，我們不一定會輸。」

高市下一戰將對上台東縣爭取冠軍戰門票，顏浩恩說：「穩扎穩打，靠團隊的一份力，一步一步來。」

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