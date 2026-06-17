棒球／U18國手許書誠選秀挑戰首輪 先中職再旅外是方向

來自金門的游擊手許書誠為去年U18世界盃國手，考慮許久後確定投入中職選秀，有望挑戰首輪。他表示，想先幫家裡減輕經濟負擔，有林安可的例子，先中職再拚旅外也是努力的方向。

許書誠是金門人，國小、國中階段都在金門打球，直到高中到高雄高苑工商打球，去年首度入選U18世界盃棒球賽台灣代表隊，是睽違32年再有金門出身的青棒國手、表現受到矚目。

許書誠身高186公分，身材條件佳，具備力量，有中長程打擊實力，就差在經驗累積和穩定度，當時U18代表隊總教練廖宏淵也給許書誠很高的評價，稱讚他協調性好、守備傳球動作流暢，也有不錯的爆發力。

許書誠今天到玉山盃關心高雄市隊比賽，接受中央社記者訪問時坦言，一直到最後一刻都還在猶豫是不是要投入中職選秀，也有想過先到大學磨練，再拚旅外機會，最後考量想要幫家裡減輕經濟壓力，加上有林安可的例子，先進中職再挑戰旅外，也是可以追尋的方向。

高三整年起伏大，許書誠表示，太過想要表現、太著急，反而造成反效果，在高中最重要的比賽、高中木棒聯賽沒有打好，U18世界盃的隊友張乙安也有關心近況，鼓勵他放開打。

許書誠從去年U18世界盃後陷入低潮，直到今年4月U18東岸聯盟後狀況回溫，王貞治盃青棒賽有不錯表現、慢慢找回信心，青棒同在高雄打球，也是U18世界盃隊友的張育豪，去年也曾在旅外和選秀間猶豫，張育豪也有分享經驗。

許書誠是游擊手，也可以守三壘，他表示還是比較喜歡守游擊，兩個位置的不同在於三壘打過來的球比較強勁、反應要更快，游擊需要的守備移動範圍比較大。

許書誠提到，印象中前一個金門出身的職棒球員為翁豐堉，有望成為第2人，他表示，從青棒國手到挑戰選秀，也有代表家鄉金門的使命感。