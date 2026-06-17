玉山盃／桃園市單局2E釀大禍遭高雄市淘汰 近8年首度跌出4強

玉山盃青棒錦標賽今天在三重棒球場進行A組敗部之爭，桃園市與高雄市再次交手力拚4強門票，桃市第4局因守備失誤釀大禍，後援投手也崩盤，最終高市以9：2勝出，相隔5年重返4強，桃市則是繼107年後再次跌出四強之外。

兩隊14日在勝部交手，桃市以12：5大勝，高市因此落入敗部，桃市則是在昨天以2：3不敵新北市，今天在敗部與高市狹路相逢，在雙敗淘汰賽制中力拚續命機會。

桃市打線2局下從高市先發投手傅振閎手中先打下2：0領先，先發投手蔡辰瀧前3局連續解決9名高市打者、送出4次三振，但戰況在進入第4局後風雲變色。

4局下桃市游擊手陳柏凱接連發生2次失誤製造滿壘危機，高市接著靠顏浩恩的安打敲回2分追平比數，2出局後全永樂再揮二壘打送回2分超前分，高市單局打了一輪進帳4分大局。

第6局高市攻勢再起，首名打者靠保送上壘，桃市換上已確定旅美加盟海盜隊的林珺希登板，但沒能守住局面，高市顏浩恩再敲二壘打送回分數，林珺希在取得2出局後又被敲安打失分，桃市換上黃宥儒後仍被連續安打，高市猛攻10人次打下5分大局，將比數拉開為9：2。

桃市打線自3局起雖都有得點圈的攻勢，但屢屢被對手的守備所瓦解，沒能再添分數，最終以6分差輸球，二連敗遭淘汰，近8年來首次無緣玉山盃4強。

桃市先發蔡辰瀧為旅外潛力股，但此戰受守備牽連，投3.2局被敲3安，送出4次三振，失4分都非自責分，吞下敗投。

高市繼110年後再闖4強，此戰傅振閎先發2局失2分，高一左投邱孝佑自第3局起接手，後援5局被敲4支安打，有3次保送和3K，沒有失分，成為壓制桃市的大功臣，拿下勝投。