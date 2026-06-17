日職／小笠原慎之介回返國加盟巨人軍 力拼暌違14年日本一

日本職棒讀賣巨人隊今天宣布，與原國民隊2A左投小笠原慎之介達成簽約協議，朝暌違14年的日本一邁進。

小笠原慎之介2015年日職選秀會以第一指名加入中日龍隊，效力9年後，2024年季後透過入札制度，與國民簽下2年350萬美元合約。小笠原去年在大聯盟主要擔任中繼，出賽23場，防禦率6.98；本季沒在大聯盟登板，2A先發11場，防禦率2.91。

雖然巨人日前爆發阿部慎之助家暴事件，但王牌投手戶鄉翔征復活，年輕投手群和田中將大、則本昂大等老將也成為先發輪值支柱。目前巨人軍以34勝28敗2和，暫居央聯龍頭，上次奪下日本一已是2012年的事。

小笠原日職生涯累計46勝65敗，防禦率3.62。據日媒報導，合約到2027年為止，巨人在與中日龍、西武獅、橫濱DeNA等隊的爭奪戰中勝出。