中職／富邦悍將下半季7檔主題日揭曉 《進擊的巨人》8月降臨新莊城堡

富邦悍將今天公布下半季7檔主題日，超重量級IP《進擊的巨人》將在8月22日、23日降臨新莊城堡！「XVIII 悍將中學」則將在9月於台北大巨蛋盛大開課。

悍將隊下半季的第一個主題日「城堡密語 」於7月11日、12 日登場，廣受好評的尋寶、解謎玩法再度升級，今年由悍將人氣吉祥物富藍奇與邦妮 擔任主角，在城堡各處留下神秘線索與小考驗。

7月28日、29日「POWER NIGHT」登陸台北大巨蛋；8月1日、2日「 虎道同盟」則將與日本職棒人氣球隊阪神虎攜手，打造充滿關西野球魅力的主題盛會，阪神吉祥物及啦啦隊都將到場應援。

8月8日至9日「旅行趣」以「旅行」為概念，將來自世界各地的文化特色與互動體驗帶進新莊城堡，打造充滿異國風情的旅遊氛圍，從文化探索到趣味挑戰，每個角落都藏著不同國度的驚喜

8月22日至23日超重量級IP震撼降臨！悍將與人氣動漫 《進擊的巨人》降臨新莊城堡。兩天主題日將以「守護城牆」為概念，集結調查兵團與悍將小分隊共同迎戰，打造熱血感爆棚的沉浸式球場氛圍。現場不僅規劃主題視覺與限定互動橋段，更將推出多款粉絲必收聯名商品。

9月5日、6日《XVIII 悍將中學》主題日於大巨蛋開課，無論是剛踏入校園的新生，或是曾在悍將中學留下滿滿回憶的學長姐，都歡迎換上制服、相約好友一起回到悍將中學報到，在棒球場裡重溫最難忘的青春回憶。

9月26日至28日推出悍將年度壓軸主題日《寵愛天使》，在新莊棒球場展開為期三天的寵愛盛典，Fubon Angels將集結帶來精彩演出。

富邦悍將下半季「新莊主場」門票，將於6月23日12:30起開放亞瑟傳奇優先購票，並陸續 開放亞瑟王、藍斯洛騎士優先購票，6月26日12:30起全面開賣，大巨蛋主場門票相關資訊及售票辦法，則將於日後另行公告。