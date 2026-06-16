中職／兄弟打50場只拿15勝 想閃2大糗紀錄還需要4勝

台鋼雄鷹隊今天以6：1擊敗中信兄弟隊，投手王維中因鼠蹊部拉傷相隔51天再於一軍登板，繳出6局僅被敲2安打、失1分好投，拿下本季第2勝，而這兩勝都是面對黃衫軍取得。

兄弟推出伍立辰先發，前兩局只面對6打席，卻在第3局碰到大亂流，面對前5棒都被上壘，還沒出局數就丟掉4分，朱盟二壘打、曾子祐二壘打各帶有1分打點，紀慶然的一壘打再追加2分入袋。

雄鷹洋砲魔鷹在該局因為不滿好壞球判決與主審爭執，遭到驅逐出場，不影響雄鷹繼續攻城掠地，第五局前兩位打者王博玄保送、曾子祐安打開路，紀慶然執行短打，伍立辰失誤掉分，接替魔鷹棒次的宋柏翰也以高飛犧牲打送回雄鷹第6分。

王維中本季先前唯一勝場就是面對兄弟拿下，為4月15日投6.2局無失分，傷癒回歸首戰再飆6局失1分，唯一失分出現在第四局，詹子賢保送、許基宏敲安，兄弟無人出局攻占一、三壘，隨後讓江坤宇擊出雙殺打控制傷害最小化。

兄弟輸球後戰績15勝33敗2和，而隊史半季最少勝紀錄為17勝（1990上、1990下、1991下、2000下、2001上），若限定60場半季，則以2014年上半季的19勝最慘，勝率0.322也是隊史半季最低勝率，兄弟上半季剩下10場比賽，最少要再拿4勝才不會改寫這兩項糗紀錄。