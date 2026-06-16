中職／低援護率成話題 獅隊投手布雷克：希望運氣終會轉向

中職統一7-ELEVEn獅隊投手布雷克本季的低援護率，成為球迷討論話題，他第一次得知「問天」用語，雖不在意勝投難求，但他也說：「希望運氣終究會有轉向的一天。」

今年中華職棒符合防禦率榜投球局數規定的投手中，布雷克（Brock Dykxhoorn）的援護率1.94排在倒數第3，僅優於中信兄弟隊羅戈（Nivaldo Rodriguez）的1.23、味全龍隊鋼龍（Drew Gagnon）的1.88。

也因此布雷克防禦率雖為1.94，開季至今卻是2勝4敗，悲情命運讓球迷忍不住為他們喊一聲「問天」；布雷克今天接受媒體聯訪時，得知這個用語最初是用在前富邦悍將隊洋投羅力（Mike Loree）身上時，笑說：「我很喜歡羅力，所以或許我們有一些共同點。」

布雷克坦言，有注意到今年援護率低落，但這不是自己能掌控的，「我先前拿到17勝的球季，其中也有運氣成分；身為先發投手，能做的是每場比賽為球隊創造贏球機會，我沒辦法隻手遮天，也沒有任何人能光靠自己就贏球。」

前一場先發，布雷克投出6局失1分表現，退場時球隊還領先4分，因被追平丟掉勝投，但球隊最終贏下比賽，布雷克對此表示：「我們最終贏球，這才是最重要；也有一些時候我拿到勝投，但其實表現可能並不配得到。所以，通常到頭來都會回歸平衡。」