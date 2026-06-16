中職／今年驅逐出場第一人！魔鷹1打席不滿2球判決 手比「2」開吵

中華職棒今年第一張驅逐出場罰單出爐，台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹第三局對好球帶判決有意見，找上主審蔡豐澤爭論，手比「2」示意不滿2球判決，隨後遭到驅逐出場。

面對中信兄弟隊先發投手伍立辰，雄鷹在第三局前5位打者都上壘，還無人出局已經攻下4分大局，吳念庭擊出飛球出局後，輪到魔鷹打擊，該打席已有1球因偏高仍被判好球讓魔鷹有意見，2好2壞先將下一球破壞成界外，魔鷹放掉下一顆外角球，主審判決好球，魔鷹遭到三振。

魔鷹第一時間先轉過身，最終仍壓不住火氣，朝著蔡豐澤手比「2」，示意有2顆壞球被判好球，遭到警告後持續爭論，蔡豐澤大手一揮將他驅逐出場。