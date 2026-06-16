中職／亞太棒球場評估OT 台南市府盼與獅隊創造雙贏

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊今年以租借方式使用台南亞太成棒主球場，南市府規劃未來採取OT方式尋求合作，持續與獅隊討論雙贏方案，並改善目前球隊及球迷認須加強地方。

台南亞太棒球訓練中心包含7座場地，其中成棒副球場、室內綜合訓練場、2座少棒球場、2座內野訓練場這6個場地，委由中華民國棒球協會經營，作為國家隊訓練基地，而成棒主球場未來給誰經營受到關注。

台南市政府體育局主任秘書王藝霖今天接受媒體聯訪時表示，要等9月中旬中職賽季結束後，才能進行整體評估，目前內部討論以OT（營運轉移）方式，透過這一年營運評估消費族群。

王藝霖表示，與獅隊一直有例行會議，沒有排除合作機會，但公共建設費用高昂，也要為納稅錢把關，盼能創造市民與球團雙贏局面，談出雙方都能接受方案。

關於先前亞太棒球場場外攤販爭議，王藝霖表示，市府沒有與統一獅爭利的想法，只是希望滿足球迷需求；目前看來，場內賣店數量足以應付例行賽人潮，若有其他大型主題日或季後賽事，再看獅隊是否有場外攤商需求。

亞太棒球訓練中心近年成為韓國職棒球隊爭取的春訓場所，王藝霖證實已有國外職棒球隊接洽，但獅隊也有提出春訓使用需求，會等這週與獅隊開會後決定。

至於獅隊也向市府反映須改善的地方，王藝霖表示，先前積水的紅土會固定清淤，另外評估增加孔徑改善排水方案，路燈、走道塗面、廁所也都在這一年優化。