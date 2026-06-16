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中職／獅隊江少慶預計21日重返先發 下雨延賽添變數
中華職棒統一7-ELEVEn獅投手江少慶復出時間有規劃，獅隊總教練林岳平表示，預計在21日先發，不過由於今天在台南的獅隊與樂天桃猿之戰因雨延期，內部會再討論。
江少慶今年傷癒復出在5月3日重返一軍先發，然而後續因肌肉神經發炎下放二軍，6月7日、13日在二軍各投1場，今天出現在一軍隨隊；林岳平今天接受媒體聯訪時表示，江少慶預計在週四或週五牛棚練投，準備週日（21日）的先發。
在今天賽事因雨延期下，林岳平指出，內部會再討論先發輪值安排方式，江少慶若有登板，投球局數、球數球隊有評估方式，「投就對了。」另外獅隊昨天下放林靖凱，林岳平也指出，林靖凱沒有受傷，單純是近況不好，為了下半季去做調整。
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