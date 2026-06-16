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中職／陳晨威升格當奶爸 笑談抱嬰初體驗：很緊張
中華職棒樂天桃猿隊野手陳晨威日前迎接女兒出生喜事，他談到第一次當奶爸心得，笑說：「一開始抱很緊張，因為還太小」，現在心中只想著「小朋友開心長大就好」。
陳晨威去年底向中信兄弟啦啦隊成員「啾啾（Julia）」求婚成功，並完成登記結婚，今年6月6日向球隊告假，原因是女兒當天報到，今天接受媒體聯訪時表示，當下腦袋是一片空白，「就看到一個人出來，自己當爸爸了，感覺很奇妙。」
由於選擇剖腹產，所以提前知道出生時間，陳晨威等待過程沒有太過緊張，期待的感覺更多，女兒出生後，只要休假就到月子中心報到，學習如何餵奶、包尿布、洗屁屁。
陳晨威當爸爸後，目前僅打了2場比賽，還沒感受到打球心態改變，但不斷學習新的事物，對他來說是人生必經之路，「以前就是自己1個人，現在有2個人、3個人要照顧。」
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