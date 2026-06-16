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玉山盃／張乙安、劉任右先發吸引球探 新北晉4強

中央社／ 新北16日電
新北市張乙安投手。 玉山盃臉書
新北市張乙安投手。 玉山盃臉書

玉山盃青棒賽新北市隊今天與桃園市隊碰頭，分別由張乙安、劉任右擔任先發投手，吸引大批球探到場，新北市隊6局把握機會串聯攻勢搶分，終場以3比2搶勝、晉級4強。

115年玉山盃青棒賽新北市隊今天與桃園市隊在平鎮棒球場交手，兩隊陣中有許多具旅外潛力的好手，吸引美、日、中職大批球探到場觀賽。

桃園市隊1局下靠著接連2支二壘打先馳得點，6局上新北市隊把握機會搶分，首名打者靠著失誤上壘，張乙安、黃世堯、杜翊澤接連安打，一口氣追回3分、超前比數，桃園市隊6局下追回1分，但攻勢沒有延續吞敗。

新北市隊張乙安今天投打二刀出賽，擔任先發投手、打2棒，投球方面用63球投4局，被敲出3支安打，投出2次四死球保送，失掉1分責失分，最快球速約147公里、無關勝敗；打擊方面單場3打數敲出2支安打。

桃園市隊左投劉任右今天用86球投5局，被敲出4支安打，飆出8次三振，投出2次四壞保送，失掉3分（2分責失分），最快球速149公里、承擔敗投。

新北市隊搶勝、率先取得4強門票，勝投記在中繼投手吳昊翔身上，總計投1.1局失1分；桃園市隊吞敗落入敗部，明天將到三重棒球場與台南市隊交手，勝隊前進4強。

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