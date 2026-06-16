玉山盃／許庭愷主動請教哥哥許庭綸 敲2長打拚選秀

玉山盃青棒賽台東縣許庭愷求表現想拚選秀，主動請哥哥許庭綸幫忙看動作收到成效，今天單場2支二壘打貢獻1打點，總教練陳峰岳稱讚守備好，打擊具備力量、進步很多。

115年玉山盃青棒賽台東縣隊今天與台南市隊交手，台東縣隊許庭愷先發守三壘、打2棒，1局下敲出中外野方向二壘打，3局下得點圈有人機會，敲出左外野方向二壘打，送回球隊第1分，單場3打數敲2安，為勝利打點，助隊以3比1搶勝、晉級4強。

許庭愷之前是投打二刀出賽，但總教練陳峰岳表示，那是因為球隊投手戰力有短缺，現在投手戰力補上，許庭愷高三下學期後就比較常以野手出賽，本身三壘守備就很好，打擊這段時間也進步很多。

陳峰岳透露，許庭愷在揮擊動作上有調整，之前很多時候擊到球旋轉太快，會被球拉到界外區，經過揮棒軌跡和動作的調整，往好的方向修正，加上本身就有不錯的力量，今天的長打都是在兩好球之後打出來。

許庭愷將以打者身分投入中職選秀，陳峰岳表示，野手發展會比較好，投球在球速方面卡關一陣子，但在打擊上已經找回信心，選球也有進步，在三壘守備位置上，對於球的彈跳、前後移動等，都表現很穩定。

許庭愷透露，之前調整沒有到很好，打電話請教現效力中職中信兄弟的哥哥許庭綸，用視訊做動作給哥哥看，哥哥有提醒節奏和揮棒軌跡的調整。

許庭愷國小、國中都跟哥哥同隊，高中才到不同球隊，但他笑說，這是第一次主動問哥哥棒球技術的調整，「因為想要表現、想要拚選秀」；被問起是否希望有機會進職棒跟哥哥同隊，他笑說，看球團的決定。

玉山盃汪昆峰登板關門 拚選秀表哥林詩翔不想同隊

玉山盃青棒賽台東縣隊今天與台南市隊交手，台東縣隊派出汪昆峰登板關門，雖有亂流但替球隊守住勝利；汪昆峰多練伸卡球豐富武器庫，也向表哥林詩翔請教變速球，欲挑戰中職選秀。

115年玉山盃青棒賽台東縣隊今天與台南市隊交手，兩隊前6局打完台東縣隊3比1領先，7局上1人出局、壘上有人局面，台東縣隊換上最快球速可達148公里的投手汪昆峰登板。

汪昆峰練投時頻投出破145公里球速，但進入比賽稍有亂流，先被敲出安打，接著三振抓下出局數後，再投出四壞保送，面對滿壘危機，及時回穩、替球隊守住勝利，台東縣隊晉級4強。

台東縣隊總教練陳峰岳表示，汪昆峰在熱身時速度蠻好的，進到比賽落差大，這也是他要修正的地方，具有速度優勢，近期也有多增加球種，若加上比賽經驗磨練後，相信穩定度可以更好。

汪昆峰表示，接替登板上場太過興奮，想要快點對決打者，所以用力過頭，投手教練高龍偉也有一直提醒專注面對打者。

汪昆峰透露，在4月打U18東岸聯盟時，對高苑工商比賽投得不錯、越來越有信心，開始有想要投入選秀的想法，在先前打王貞治盃青棒賽時，高龍偉當天新教伸卡球、馬上就能在比賽中運用，也得到不錯的效果。

汪昆峰表哥是現效力中職台鋼雄鷹隊的林詩翔，他先前也都會請教林詩翔變速球，但沒有刻意模仿表哥的動作；被問起想要投入中職選秀有沒有跟林詩翔談過，汪昆峰笑說有，「他要我不要跟他同隊。」

玉山盃余磊5局先發勝 台東連兩屆4強前進新莊城堡

115年玉山盃全國青棒錦標賽台東縣隊16日以3比1擊敗台南市隊，連兩屆晉級4強，球員開心喊前進「新莊城堡」。圖為賽後教練團聚集球員勉勵畫面。 中央社

玉山盃青棒賽台東縣隊今天與台南市隊交手，先發投手余磊5局無失分好投壓制，率隊以3比1搶勝、連兩屆晉級4強，球員開心喊前進「新莊城堡」，總教練陳峰岳表示，休兵日續調整盼打擊再加溫。

115年玉山盃青棒賽台東縣隊今天分組勝部冠軍戰與台南市隊交手，台東縣隊派出投手余磊先發，余磊變化球種多，能善用速差擾亂打者節奏。

台東縣隊總教練陳峰岳解釋選擇讓余磊先發的考量，主要是知道台南市隊的打擊習性和台東縣很類似，打者全力揮擊，用揮空率換長打率，運用余磊投球特性，收到不錯效果。

台東縣隊3局下李彥霆安打開啟攻勢，2人出局後許庭愷二壘打送回球隊第1分，再靠著保送、林顗勳安打添分，4局下李彥霆適時安打，送回球隊第3分。

台南市隊打線受制，直到6局上追回1分，但攻勢沒有延續吞敗。台東縣隊先發投手余磊今天總計用68球投5局，僅被敲出1支安打，沒有投出三振，有4次四死球保送，無失分，拿下勝投。

台東縣隊連2屆晉級4強，被問起與上屆戰力差異，陳峰岳表示，上屆有陳世展在內3名比較有經驗的投手，今年余磊算有補上投手戰力，聯隊以台東體中為主體，再加入成功商水的球員補齊不足，投打算平均，接下來休兵日也會持續調整，希望打擊持續升溫。

賽後台東縣隊球員開心喊著前進「新莊城堡」，玉山盃賽事19日4強賽起移師新莊棒球場，台東縣隊、新北市隊率先取得4強門票，明天將決定另外2席4強資格，冠軍於20日出爐。