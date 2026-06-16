獅迷手速要快！《獅王背後的故事》收藏潮 「團購組」抽限量公仔
統一獅鐵粉注意，屬於獅子軍的信仰與榮耀正式點燃！報時光近日再度攜手統一7-ELEVEN獅隊，重磅推出全新力作《獅王背後的故事》攝影集。為了回饋廣大球迷，在嘖嘖募資期間，贊助專案特別加碼抽獎傳奇球星「阿草」謝長亨、「鐵捕」曾智偵與「嘟嘟」潘威倫的經典搖頭公仔。
一個人買是收藏，揪團買才是信仰！
本次嘖嘖募資最受矚目的核心焦點活動，絕對是團隊特別準備了讓骨灰級球迷集體瘋狂的夢幻神物-球員搖頭公仔，凡成功贊助本次募資專案，即可獲得抽獎資格，募資結束後將從所有成功贊助訂單中抽出 10 位幸運球迷贈送經典公仔。
此外，選擇專為鐵粉們量身打造的「團購5入組」方案，還可額外獲得一次團購限定抽獎資格，同樣將抽出10位幸運得主。換言之，只要揪滿1號隊友一起加入團購方案，除了擁有全體贊助者共同參與的抽獎機會外，還能再獲得一次專屬加碼抽獎資格，讓收藏經典的機會再升級。
本次最令收藏家關心的焦點，莫過於三位傳奇球星的搖頭公仔。公仔完美還原在球場上的帥氣英姿，臉部設計更巧妙結合了球迷最熟悉的樣貌。近年致力於運動科學研究與賽事球評的「棒球博士」謝長亨，公仔特別配戴了標誌性的眼鏡，充分詮釋草總的智慧形象；而展現鐵漢柔情的「鐵捕」曾智偵，其搖頭公仔的捕手面罩採可調整式設計，球迷可自由選擇讓公仔直接戴上面罩，或是將面罩掛在頭盔上，展現當年鐵捕的威風；至於以穩定壓制與關鍵時刻冷靜氣場著稱的「沉默王牌」潘威倫，則以2013年世界棒球經典賽為靈感主軸推出兩版，重現他臨危受命中繼登板、成功壓制荷蘭強打的關鍵時刻，整體造型結合其經典投球動作與獅王怒吼場景，展現中職土投傳奇的王者氣勢。
作為本次揪團主角的《獅王背後的故事》攝影集，更是每位棒球迷不可錯過的珍貴紀錄。書中精心收錄了近 30 位在台灣棒球史上克服重重挑戰、成就榮耀紀錄的傳奇球星。整本攝影集別出心裁地以球員的背號作為故事起點，透過珍貴的歷史影像與細膩文字，精心整理出歷年代表性球員與輝輝戰績。
歡迎全台獅迷即刻動員，抓緊時間揪團下單，把屬於獅王的記憶與珍稀公仔一起帶回家！
立即支持 ⇢ https://www.zeczec.com/projects/Unilionsphotobook?r=afee7a8925
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。