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獅迷手速要快！《獅王背後的故事》收藏潮 「團購組」抽限量公仔

聯合新聞網／ 台北訊
書冊編輯內容規劃，以「創隊元老」、「王牌巨投」、「榮耀紀錄」、「傳承當代」、「魔咒傳說」、「永恆象徵」為六大主題篇章，精心的圖文編輯設計，銘記一段黃金歲月，世代球迷的青春時光。 圖／報時光提供
書冊編輯內容規劃，以「創隊元老」、「王牌巨投」、「榮耀紀錄」、「傳承當代」、「魔咒傳說」、「永恆象徵」為六大主題篇章，精心的圖文編輯設計，銘記一段黃金歲月，世代球迷的青春時光。 圖／報時光提供

統一獅鐵粉注意，屬於獅子軍的信仰與榮耀正式點燃！報時光近日再度攜手統一7-ELEVEN獅隊，重磅推出全新力作《獅王背後的故事》攝影集。為了回饋廣大球迷，在嘖嘖募資期間，贊助專案特別加碼抽獎傳奇球星「阿草」謝長亨、「鐵捕」曾智偵與「嘟嘟」潘威倫的經典搖頭公仔。

一個人買是收藏，揪團買才是信仰！

本次嘖嘖募資最受矚目的核心焦點活動，絕對是團隊特別準備了讓骨灰級球迷集體瘋狂的夢幻神物-球員搖頭公仔，凡成功贊助本次募資專案，即可獲得抽獎資格，募資結束後將從所有成功贊助訂單中抽出 10 位幸運球迷贈送經典公仔。

此外，選擇專為鐵粉們量身打造的「團購5入組」方案，還可額外獲得一次團購限定抽獎資格，同樣將抽出10位幸運得主。換言之，只要揪滿1號隊友一起加入團購方案，除了擁有全體贊助者共同參與的抽獎機會外，還能再獲得一次專屬加碼抽獎資格，讓收藏經典的機會再升級。

本次最令收藏家關心的焦點，莫過於三位傳奇球星的搖頭公仔。公仔完美還原在球場上的帥氣英姿，臉部設計更巧妙結合了球迷最熟悉的樣貌。近年致力於運動科學研究與賽事球評的「棒球博士」謝長亨，公仔特別配戴了標誌性的眼鏡，充分詮釋草總的智慧形象；而展現鐵漢柔情的「鐵捕」曾智偵，其搖頭公仔的捕手面罩採可調整式設計，球迷可自由選擇讓公仔直接戴上面罩，或是將面罩掛在頭盔上，展現當年鐵捕的威風；至於以穩定壓制與關鍵時刻冷靜氣場著稱的「沉默王牌」潘威倫，則以2013年世界棒球經典賽為靈感主軸推出兩版，重現他臨危受命中繼登板、成功壓制荷蘭強打的關鍵時刻，整體造型結合其經典投球動作與獅王怒吼場景，展現中職土投傳奇的王者氣勢。

作為本次揪團主角的《獅王背後的故事》攝影集，更是每位棒球迷不可錯過的珍貴紀錄。書中精心收錄了近 30 位在台灣棒球史上克服重重挑戰、成就榮耀紀錄的傳奇球星。整本攝影集別出心裁地以球員的背號作為故事起點，透過珍貴的歷史影像與細膩文字，精心整理出歷年代表性球員與輝輝戰績。

歡迎全台獅迷即刻動員，抓緊時間揪團下單，把屬於獅王的記憶與珍稀公仔一起帶回家！

立即支持 ⇢ https://www.zeczec.com/projects/Unilionsphotobook?r=afee7a8925

統一獅首本背號傳承攝影集《獅王背後的故事》｜收錄統一獅近30位代表性球員，超過百頁珍貴影像搭配故事精華與生涯紀錄。 圖／報時光提供
統一獅首本背號傳承攝影集《獅王背後的故事》｜收錄統一獅近30位代表性球員，超過百頁珍貴影像搭配故事精華與生涯紀錄。 圖／報時光提供

嘖嘖募資限定驚喜！想要獲得「阿草」謝長亨、「鐵捕」曾智偵與「嘟嘟」潘威倫的經典搖頭公仔，下單團購組中獎率最高。 圖／報時光提供
嘖嘖募資限定驚喜！想要獲得「阿草」謝長亨、「鐵捕」曾智偵與「嘟嘟」潘威倫的經典搖頭公仔，下單團購組中獎率最高。 圖／報時光提供

2026世足賽

統一7-ELEVEn獅 潘威倫 謝長亨

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