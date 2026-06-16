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LLB／U13亞洲盃棒球賽22日在台開打 6隊拚世界賽資格

中央社／ 台北16日電
2026年LLB U13亞洲盃棒球錦標賽即將於22日起開打，包含地主中華隊共有來自亞太暨中東地區6個國家地區球隊參賽，台中向上社區將在日、韓強敵環視下，力拚冠軍爭取前進美國世界賽機會。台灣世界少棒聯盟提供 中央通訊社
2026年LLB U13亞洲盃棒球錦標賽即將於22日起開打，包含地主中華隊共有來自亞太暨中東地區6個國家地區球隊參賽，台中向上社區將在日、韓強敵環視下，力拚冠軍爭取前進美國世界賽機會。台灣世界少棒聯盟提供 中央通訊社

2026年LLB U13亞洲盃棒球錦標賽22日開打，包含地主中華隊共有來自亞太暨中東地區6個國家地區球隊參賽，台中向上社區將在日、韓強敵環視下，力拚冠軍爭取前進美國世界賽機會。

賽事將在台北市青年公園謝國城棒球場舉行，預賽採單循環，分組1、2名晉級冠軍戰，參賽球隊有中華、香港、印尼、日本、菲律賓及去年冠軍韓國隊，中華隊由台中向上社區代表參賽。

本屆冠軍隊可代表亞太暨中東區前往美國加州利弗莫爾（Livermore, Calif）參加於8月2日至8月9日舉行的世界少棒聯盟中階組（LLB 50/70）世界賽。

中華隊第3度參賽，前2年由WHB魔法師取得代表資格，台中向上社區首次代表中華隊出賽，總教練姚雨翔表示，針對實力強勁的日、韓2隊，透過賽事影片去模擬並了解對手的特點進行訓練，包含打擊及守備都是這段期間球隊加強的重點，另外也利用假日與台中地區科班的球隊進行練習賽，增加選手臨場的經驗及強度，在這段準備期，全隊上下一心，希望能夠拿下冠軍前進美國世界賽。

台灣世界少棒聯盟（TLLB）透過新聞稿表示，有鑑於去年首次承辦LLB分區賽事，獲得各參賽國的好評，總會今年再次委請承辦該組賽事，TLLB未來也將爭取少棒組（Little League Major Division）及次青少棒組（Junior League）的賽事能夠在台灣舉辦。

本屆所有賽事都將安排轉播，除了會在官方粉絲頁提供觀看連結外，在Get win sport的YouTube、Twitch及四季線上95頻道能收看得到全部精彩直播比賽。此外，愛爾達體育台、緯來精采台、Hami Video、東森電視及公視+也將看得到本次賽事轉播。

2026世足賽

棒球 菲律賓 亞太

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