中職／新人測試會放榜 57人獲選秀會入場券

中華職棒新人球員測試會昨天落幕，今年81名選手參與，經各球團綜合評估後，共有57人獲得推薦資格，包括投手24人、捕手5人、內野手15人及外野手13人。

今年測試會沿用分隊對戰形式，六球團皆由總教練親自率領教練團及球探到場觀察，今年聯盟也特別融入Trackman即時進階數據，提供各球團更多數據作為評估依據，透過更全面的資訊發掘具潛力新秀。聯盟今天公布通過名單，共57人透過測試會拿到選秀會入場券。

今年選秀會將於6月29日在台中頂粵吉品舉行，報名即將在明天中午12點截止，完整選秀名單即將亮牌，本屆由富邦悍將隊握有狀元籤，接下來依序是味全龍、台鋼雄鷹、統一獅、中信兄弟、樂天桃猿隊。