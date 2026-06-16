玉山盃／鄭品紳先發球探聚集 再拚國手把失去的討回

玉山盃青棒賽高雄市隊投手鄭品紳今天登板吸引逾20名球探聚集，鄭品紳6局無失分好投率隊搶勝；他自評投出高三最佳一役，享受打棒球的好玩，目標拚青棒國手，把失去的討回。

115年玉山盃青棒賽高雄市隊今天與雲林縣隊交手，現場聚集超過20名球探。其實昨天就有大批美日職球探到三重棒球場，日職退役名將長野久義也有現身，但沒有等到高雄市隊投手鄭品紳登板，今天鄭品紳登板球探紛紛拿起測速槍。

鄭品紳今天總計用83球投6局，被敲出3支安打，投出6次三振、無失分，最快球速約147公里，球隊領先時退場，但7局下雲林縣隊扳平比數，高雄市隊延長賽9局以3比1拿勝，鄭品紳無關勝敗。

高雄市隊總教練石弘傑稱讚鄭品紳表現好，無論球速、變化球都有投到位，高三這年球速有再往上拉，隊內牛棚練投測速最快可達151公里，變化球的犀利度和穩定度則還可以更好。

鄭品紳自評今天先發為高三投最好的一場，無論心態和心情都不一樣，之前出賽壓力比較大，今天可以享受打棒球好玩的感覺，有點緊張也有點興奮。

鄭品紳的橫掃球（Sweeper）也越投越有信心，從國三開始摸索，高二有到訓練中心接受調整，投得更順，目前除了直球外，橫掃球和指叉變速球是最有信心的球路。

鄭品紳一直以旅外為目標，但他坦言年初打完木棒聯賽時有稍微動搖，想說會不會無法出國，但隊友和教練一直鼓勵他，「想要就去做，他們比我自己更相信我。」

鄭品紳去年有入選U18世界盃培訓隊，但沒有留在正選名單。看到去年U18培訓隊友林珺希已確定加盟美職匹茲堡海盜隊，鄭品紳表示，會成為動力，「他們做得到，我也要做到」，也希望今年再拚青棒國手資歷，把去年失去的討回來。

玉山盃陳宥銘多練林詩翔變速球 畢業挑戰選秀

玉山盃青棒賽高雄市隊陳宥銘今天7局下被敲出追平轟，但及時穩住沒有擴大失分，高雄市隊延長賽以3比1擊敗雲林縣；陳宥銘多練林詩翔的變速球豐富武器庫，也將挑戰中職選秀。

115年玉山盃青棒賽高雄市隊今天與雲林縣隊交手，高雄市隊前6局打完維持1分領先，高雄市隊7局下換上陳宥銘接替登板，2人出局後被雲林縣隊代打鄭傑宇敲出追平轟，但及時回穩，三振抓下第3個出局數。

高雄市隊延長賽9局搶分，終場以3比1搶勝、敗部保住生機；陳宥銘中繼投1局失1分、無關勝敗，勝投記在後援投手陳昱勛身上。

高雄市隊總教練石弘傑表示，陳宥銘挨轟那球其實沒有投得很甜，剛好被打者鎖定，並提到陳宥銘雖然球速不快，但武器庫中有很好的滑球，也有建議陳宥銘再多練跟滑球跑法相反的球路，可以靈活配球。

陳宥銘表示，被敲全壘打那球是偏高的滑球，挨轟後想著維持住平手局面，一定要把那局守下來；他也提到，球被打出去以為是飛球，沒想到是全壘打，也是高中正式比賽首次被打全壘打。

陳宥銘畢業將挑戰中職選秀，教練有教他「林詩翔的變速球」，現在有慢慢投出來，目前變化球還有滑球、指叉球，也希望多練卡特球，目前直球最快球速約144公里。

陳宥銘高一曾在平鎮高中打球，但沒有太多機會，也沒有被註冊，直到高二在隊友全永樂的建議下，轉到普門打球。陳宥銘表示，當時考慮很久，也明白自己實力差很多，選擇到普門就是想要找舞台，希望有更多機會。

玉山盃青棒高雄延長賽搶勝 連兩場打線悶需調整

玉山盃青棒賽高雄市今天首局攻下1分後，維持1分領先直到7局下，雲林縣靠追平轟將比賽逼入延長賽，高雄市延長賽9局搶分以3比1搶勝，連兩場打線悶，總教練石弘傑表示，會開會討論調整。

115年玉山盃青棒賽敗部賽事高雄市隊今天與雲林縣隊交手，高雄市隊1局上靠著高飛犧牲打先馳得點，兩隊6局打完高雄市隊維持1比0領先，7局下雲林縣隊抓準高雄市隊換投時機，雲林縣隊代打鄭傑宇從高雄市隊後援投手陳宥銘手中敲出追平比數陽春砲。

兩隊延長賽8局都沒有拿下分數，9局上高雄市隊攻下2分，9局下封鎖雲林縣隊打線沒失分，順利拿下勝利，敗部保住生機。

高雄市隊這兩場比賽雖然贏球，但打線發揮不如預期，昨天與嘉義市隊交手團隊僅出現3支安打，今天比賽團隊也僅敲出4支安打。

高雄市隊總教練石弘傑表示，這兩場攻擊串聯沒有做得很好，前面棒次上壘率沒辦法提高，教練團也會再開會討論，看打序上要不要做調整。

高雄市隊今天派出投手鄭品紳先發，總計用83球投6局，被敲出3支安打，投出6次三振、無失分，無關勝敗。

石弘傑表示，沒有特別設定鄭品紳的投球局數，敗部比賽輸了就沒有下一場，比數一直沒有拉開，所以選擇讓鄭品紳投完6局。