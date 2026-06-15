日職／阿部慎之助獲不起訴 日媒曝讀賣討論「復出計畫」

前日本職棒讀賣巨人隊監督阿部慎之助今天透過代理律師發表聲明，宣布已獲檢方作出不起訴處分，並向球迷、球團及相關人士致歉，坦言此次事件「所有過錯都在我」。日本媒體也爆料，讀賣集團與日本電視台內部已經開始討論阿部未來的復出計畫。

阿部慎之助於5月25日因涉嫌在東京都自宅與長女發生衝突，遭警方以傷害罪嫌逮捕，隔日獲釋後隨即宣布辭去巨人隊監督職務。本月9日，案件被移送檢方偵辦，如今正式獲得不起訴處分。

東京地檢署表示，綜合考量施暴情況、案發後情況，以及相關證據內容後，決定以暫不提起公訴的方式結案。

Sponichi Annex報導，代理律師今天發表聲明表示，阿部已接獲不起訴通知，並同步公布他的聲明。

阿部在聲明中首先向球迷、職棒界人士、球團及所有受到影響的相關人士表達歉意，表示「此次事件完全是由於我個人的不成熟所造成，一切過錯都在我身上。因為自己的行為，讓摯愛的家人承受了巨大的負擔，我內心除了後悔之外別無其他感受。每天都深刻體會到自己失去了許多重要的東西，也持續深刻反省自己的過錯。」

對於未來規劃，阿部表示目前仍無法思考下一步，但將把重心放在家人身上，珍惜與家人相處的時間。此外，他也感謝外界在事件期間給予的鼓勵與支持，同時表示會虛心接受各界批評與意見，再次向所有受到影響的人士致上歉意。

阿部自從辭去監督職務後鮮少公開露面，此次不起訴處分結果出爐，也讓外界再度關注他未來是否有機會重返棒球界。

日媒「現代BUSINESS」報導，阿部請辭後，巨人隊暫由代理監督橋上秀樹帶隊，但球團內部已開始討論接任人選，由於巨人隊有一項不成文規定「監督必須由球隊培養出來的王牌投手或第4棒接任」，因此包括松井秀喜、高橋由伸、原辰德、桑田真澄以及江川卓等人都被點名。

另一方面，阿部遭逮捕初期雖引發輿論撻伐，但在長女公開親筆信後，風向逐漸轉變，不少人認為處分過重，同情他的聲音增加，要求他復出的連署人數更已突破12萬人。

這也讓讀賣集團陷入兩難。一方面如果讓阿部過早復出，恐遭批評「對自己人太寬容」；但若徹底封殺這位昔日功臣，又可能引發球迷反彈。

報導稱，讀賣集團為最大股東的日本電視台高層已開始討論多種復出模式，包括安排獨家專訪、擔任球評，甚至透過綜藝節目進行所謂的「贖罪式復出」。

電視台相關人士透露，「讀賣方面當然沒有下達明確指示，但內部確實有這種氛圍。老實說，只要阿部能夠上節目，收視率一定不會差。」

一名節目製作高層說，「以前球界重量級人物只要沉寂一段時間，再以球評身份復出即可。但時代不同了，現在的觀眾不會忘記醜聞，網路會不斷把爭議挖出來。不過，阿部的知名度和話題性依舊很有吸引力，他有優秀解說能力、熟悉巨人內幕，本身還有故事性，這些都是節目製作方想要的元素。」

報導稱，知情人士表示，慈善特別節目「24小時電視」很適合作為阿部慎之助的復出舞台。若透過完成公益挑戰、參與慈善企劃等方式重新出現在螢光幕前，較有機會獲得觀眾諒解，甚至不排除安排與2名女兒共同參與。

不過，由於事件涉及家庭暴力，如果讓阿部太早重返螢光幕，勢必會招來強烈批評。日本電視台是否適合在短時間內安排阿部復出，仍將面臨巨大的輿論與企業形象壓力。