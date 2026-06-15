玉山盃／全永樂游擊守備是優勢 張育豪鼓勵拚職棒

玉山盃青棒賽高雄市隊今天以2比1擊敗嘉義市隊，隊長全永樂敲1安有1盜壘。全永樂的優勢是游擊守備範圍和穩定性，學長張育豪也鼓勵他挑戰中職選秀。

115年玉山盃青棒賽高雄市隊今天敗部與嘉義市隊交手，高雄市隊長全永樂今天先發打7棒、守游擊，5局下1比1平手局面，率先敲出安打、盜上二壘，高雄市再靠失誤、觸身球保送攻占滿壘，羅暐捷滿壘四壞保送，全永樂跑回球隊超前分，高雄就以1分差拿下勝利。

高雄市隊總教練石弘傑表示，全永樂的優勢在游擊守備不錯，也具備腳程，但打擊力量和技巧還需要加強。

在本屆高三游擊手中，石弘傑認為全永樂的優勢在守備範圍和穩定性，此次也擔任隊長角色、展現領導氣質，場上一舉一動可以帶領學弟，也負擔重要的中線守備位置。

全永樂透露，直到上個月才決定畢業要投入中職選秀，對於守備有自信，但打擊方面擊球的品質和力量可以更好。

全永樂透露，母校普門中學畢業學長、現效力中職富邦悍將的捕手張育豪也鼓勵他挑戰職棒，他也有關注張育豪上到一軍的表現，「我覺得他很棒。」

全永樂國中有小馬青少棒國際賽經驗，此次是第2次打玉山盃，希望可以打出好表現、拚青棒國手資歷。