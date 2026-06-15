玉山盃／陳昱勛後援助高雄搶勝 飆149公里拚選秀

玉山盃青棒賽高雄市投手陳昱勛今天飆出生涯最速149公里，後援2.1局無失分，率隊以2比1擊敗嘉義市、保晉級生機；陳昱勛修正機制、加強重訓，球速提升，畢業也將挑戰中職選秀。

115年玉山盃青棒賽高雄市隊昨天不敵桃園市、落入敗部，今天敗部與嘉義市隊交手沒有退路，前4局打完兩隊1比1僵持不下，高雄市隊5局下靠著滿壘四壞保送擠回超前分，順利拿下比賽勝利。

高雄市隊今天打線熄火，團隊僅敲出3支安打，總教練石弘傑表示，主要是球員的調整沒有做好，昨天打桃園市隊的投手球速快，甚至到150公里，今天面對球速較慢的嘉義市隊投手群，調適沒有這麼快。

高雄市隊後援投手陳昱勛今天5局上2人出局後接替登板，總計投2.1局被敲出1支安打，投出3次三振無失分、飆出生涯最快球速149公里，拿下勝投。石弘傑也稱讚，陳昱勛投出水準表現，已經具備挑戰職棒的心態。

石弘傑表示，陳昱勛此次定位先發，但因為前幾場都沒有出賽，今天後援登板調整一下對戰感覺，無論球速、搶好球率都不錯，滑球和指叉球也投得很有水準。

陳昱勛表示，之前隊內練習時最快球速曾測到148公里，實戰則是146公里，從高三下學期球速就有穩定進步，可能與增加重量與爆發力訓練有關，加上自己察覺、母隊高苑工商教練也有提醒，投完球後身體會往後倒，有修改投球機制、收到成效。

陳昱勛表示，隨著球速進步，開始有想要挑戰中職選秀的念頭，母隊教練也建議可以嘗試，但需要再加強續航力、變化球控制力；陳昱勛除了直球、曲球、滑球外，因為手掌大，去年底也多練指叉球、豐富武器庫，並嘗試練變速球，但目前尚在摸索階段。

此次參加玉山盃，陳昱勛希望可以做好該做的工作， 把價值展現出來，也希望可以拚青棒國手資歷。