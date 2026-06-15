玉山盃／「麥寮陳傑憲」陳琮崴3安4打點 教練評具備好打者潛力

玉山盃青棒賽雲林縣隊「麥寮陳傑憲」陳琮崴今天延長賽敲出關鍵追平比數二壘打，單場3安4打點，助隊延長賽9局以7比6擊敗南投；總教練吳秉倫看好陳琮崴再進步會成為很好的打者。

115年玉山盃青棒賽雲林縣隊今天與南投縣隊交手，陳琮崴先發打4棒、守右外野，1局敲出安打、送回球隊第1分，5局敲出二壘打帶有打點，延長賽9局下敲出追平比數二壘打，單場3安4打點，打擊表現亮眼。

雲林縣隊總教練吳秉倫表示，陳琮崴扮演稱職4棒角色、發揮得很好，之前三振率高主要是變化球的擊球點太前面，有提醒他變化球攻擊要把球帶進來一點，今天比賽有發揮出來。

陳琮崴有不錯的力量，吳秉倫表示，把跟球做好一點，並結合力量，看好他未來可以成為很好的打者，守備方面傳球臂力不錯，除了外野守位，還可以守一壘。

陳琮崴表示，延長賽打席上場，想辦法把壘上隊友送回來，升高三暑假時因為受傷表現不好，一直調整到這個比賽前才慢慢找回好的感覺，自評高中階段擊球率有提升、打擊比較穩定，打到球也比較扎實有力量。

陳琮崴對於打擊有信心，他表示，之前守備位置多是一壘，直到高二下學期才開始練外野，希望多個守備位置，有助於之後挑戰選秀，但高中畢業會先到大學隊磨練1、2年，更進步後再拚職棒選秀。

陳琮崴開玩笑說，教練都說他很帥，並自封「麥寮陳傑憲」，平時看職棒也會特別關注中職統一7-ELEVEn獅隊陳傑憲的表現，隊友則說他像歌手瘦子。