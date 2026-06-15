玉山盃／歐睿傑再見安率雲林延長賽勝 畢業後將赴台電打球

玉山盃青棒賽雲林縣今天敗部與南投縣交手，鏖戰至延長賽第9局，雲林靠著歐睿傑再見安以7比6搶勝；歐睿傑多擔任投手，打出再見安打笑說運氣都用完了，畢業後預計赴台電打球。

115年玉山盃青棒賽雲林縣隊今天敗部與南投縣隊交手，兩隊攻勢往來，正規7局打完4比4僵持不下，延長賽8局兩隊都沒有拿下分數，9局上南投縣隊攻下2分，9局下雲林縣隊靠著陳琮崴敲追平比數二壘打，歐睿傑敲出再見安打，幫助球隊搶勝，保住晉級生機。

歐睿傑是球隊主力投手，今天敲出再見安打，總教練吳秉倫笑說，不知道該怎麼說，歐睿傑很少打擊，但還是可以敲出安打，代表真的天生球感不錯。

歐睿傑昨天在與新北市隊比賽中擔任先發投手，用40球投1.2局被敲出3支安打，投出1次三振、1次四壞保送，失掉3分責失分、承擔敗投。

歐睿傑自評昨天先發投球表現60分，不好的地方是不同位置應該有不同的投法，但昨天先發身分出賽，卻用後援的投法，消耗太多用球數，而做得好的地方是還能展現出一定的壓制力。

延長賽關鍵打席上場，歐睿傑表示，上一次打擊應該是在高中木棒聯賽，上場想著打到球就好，生涯首次敲出再見安打，隊友都笑說已經把運氣用完。

歐睿傑具有不錯的球速優勢，最快球速可達147公里，但他很早就決定畢業先到社會隊強權台電磨練，希望把投球穩定性再提升後再拚職棒，也知道台電有新政策，正式球員符合年資資格、獲得公司同意後，得留職停薪最多3年挑戰職棒。