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中職／龍隊推出全新親子觀賽包廂 小朋友可與啦啦隊姐姐同框

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
味全龍隊推出全新落成的「親子觀賽包廂」。圖／味全龍隊提供
味全龍隊推出全新落成的「親子觀賽包廂」。圖／味全龍隊提供

天母棒球場新亮點，味全龍隊打造質感「親子觀賽包廂」，沙池滑梯、科技遊戲一應俱全，讓爸媽愜意看球、小孩玩瘋放電。

龍隊表示，球團向來致力經營家庭客群、積極將天母主場打造成「棒球樂園」，近年陸續以親子主題日、兒童夏令營及有聲書吸引無數爸媽關注；今年重磅推出全新落成的「Family Lounge 親子包廂」，坐落於球場貴賓樓層，擁有俯瞰全場的頂級視角，寬敞空間可同時容納約20位賓客，無論是家族聚會、生日派對還是師生包場，都能在此創造專屬的觀賽回憶。

這座包廂最貼心的設計，莫過於專為「讓爸媽真正放鬆」而生的全通式空間規劃，巧妙將「貴賓交誼廳」與「兒童遊戲區」融為一體，爸爸媽媽在沙發區觀戰，一轉頭就能將孩子的動態盡收眼底；兒童遊戲區是隱藏版的高質感室內樂園，不但在安全上做足功夫，更引入令家長安心的「無毒仿瓷沙池」、科技感十足的「互動遊戲屏幕」以及「安全軟墊滑梯」等專屬遊樂設施。

包廂內不僅貼心準備豐盛美味的派對餐點，更有啦啦隊迎賓合照的隱藏驚喜，讓孩子與最愛的啦啦隊姐姐留下珍貴同框畫面，還提供貴賓專屬紀念好禮，並享有龍隊周邊商品的購物特惠。

「Family Lounge 親子包廂」與貴賓包廂均採限額預約制，並由專人貼心服務，球迷可在官方信箱（viproom@wdragons.com）預約。

味全龍隊推出全新落成的「親子觀賽包廂」。圖／味全龍隊提供
味全龍隊推出全新落成的「親子觀賽包廂」。圖／味全龍隊提供

味全龍隊推出全新落成的「親子觀賽包廂」。圖／味全龍隊提供
味全龍隊推出全新落成的「親子觀賽包廂」。圖／味全龍隊提供

味全龍隊推出全新落成的「親子觀賽包廂」。圖／味全龍隊提供
味全龍隊推出全新落成的「親子觀賽包廂」。圖／味全龍隊提供

2026世足賽

啦啦隊 味全龍

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