中職／池恩齊被懲罰性調度隔天攻守好表現 光總：搞不好他有看新聞

富邦悍將隊游擊手池恩齊昨天遭「懲罰性調度」，總教練後藤光尊今天賽前和媒體談起他的表現時，有一番嚴厲的發言，然而池恩齊今天繼續先發上陣，攻守都有好表現，讓「光總」賽後也笑說：「搞不好他有看到賽前的新聞。」

池恩齊昨天因守備狀況連連，還沒站上打擊區就被換代打退場，今天賽前後藤光尊對媒體表示，池恩齊的精神和狀態在比賽中很容易跑掉，表現起伏比較大，算是「破綻比較多的選手」，也希望他對此有自覺。

池恩齊今天繼續被排為先發游擊手、打第9棒，開賽後在攻守端都亮眼表現，首打席就擊出三壘打敲回第1分，還靠雙盜壘戰術跑回第2分，回到休息室後，光總也露出笑容。

賽後談起今天池恩齊的表現，光總又笑了，「賽前有講到，他的狀況起伏比較大，目前感覺不是0就是100，希望他可以維持在80以上的水準。」