聽新聞
0:00 / 0:00
中職／池恩齊被懲罰性調度隔天攻守好表現 光總：搞不好他有看新聞
富邦悍將隊游擊手池恩齊昨天遭「懲罰性調度」，總教練後藤光尊今天賽前和媒體談起他的表現時，有一番嚴厲的發言，然而池恩齊今天繼續先發上陣，攻守都有好表現，讓「光總」賽後也笑說：「搞不好他有看到賽前的新聞。」
池恩齊昨天因守備狀況連連，還沒站上打擊區就被換代打退場，今天賽前後藤光尊對媒體表示，池恩齊的精神和狀態在比賽中很容易跑掉，表現起伏比較大，算是「破綻比較多的選手」，也希望他對此有自覺。
池恩齊今天繼續被排為先發游擊手、打第9棒，開賽後在攻守端都亮眼表現，首打席就擊出三壘打敲回第1分，還靠雙盜壘戰術跑回第2分，回到休息室後，光總也露出笑容。
賽後談起今天池恩齊的表現，光總又笑了，「賽前有講到，他的狀況起伏比較大，目前感覺不是0就是100，希望他可以維持在80以上的水準。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。