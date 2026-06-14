中職／是李東洺自己想投的！ 中斷2小時hold住局面還想續投第6局

富邦悍將今天在新莊棒球場對戰台鋼雄鷹，比賽在雨勢中開打，打到第3局還中斷了2小時，但先發投手李東洺請纓繼續上陣，投完5局後甚至要求再投第6局，但被教練勸退，最終繳出5局無失分的表現，拿下先發8連勝，登上聯盟勝投王。

今天開賽時現場仍有雨勢，李東洺登板後連投2次四壞球保送，他提到，當時自己踩地板的感覺沒有太順暢，出手點也沒有那麼好，場地有一點「滑滑的」，因此請場務工作人員協助整理投手丘並補上新土，之後成功化解該局的危機。

而比賽打到3局下因雨中斷，包含等待和場地整理的時間，一等就是2小時，恢復開打後，李東洺第4局繼續站上投手丘。

賽後李東洺透露，續投是自己的決定，教練團原本沒有想讓他重新回到投手丘，但他自己仍想投，「因為昨天中繼投手用了滿多，覺得自己可以調整好狀況繼續投，也有在裡面做一些開賽後還可以出賽的準備。」

李東洺指出，教練團有持續詢問他的狀況，而他自認狀況ok，等待的時間，李東洺使用熱敷帶讓手臂維持溫熱，也沒有讓自己完全休息，而是依照表定開賽的時間做好相關準備，「幸好有做這一些，讓自己狀況能hold住。」

兩段登板時間隔了超過2小時，李東洺投完5局只被敲1支安打，雖有4次保送，但無失分，用球數也僅79球，他還向教練團表達要續投，「我5局下來的時候，跟教練說我還可以再丟第6局，因為自己還是很想把該吃的責任吃完。」

教練團為了保護他、避免受傷，讓他見好就收，李東洺則是在考量5局中場有場地整理時間，怕還要再等待增加受傷風險，因此妥協，就怕續投有風險、帶給球隊負擔。後續登板的3任牛棚投手也成功守住局面。

李東洺的的好表現加上隊友打擊力挺，悍將終場以7：0勝出，李東洺收下本季第8勝，且是連8場出賽奪勝投，已成為富邦悍將球團史半季最多勝的本土投手，還有機會挑戰成為繼陳義信、郭進興、謝長亨、林晨樺後，中職史上第5位達成半季10勝的本土投手。