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中職／李東洺等2小時後續投仍收先發8連勝 悍將7：0完封雄鷹

聯合報／ 記者葉姵妤／新北即時報導
富邦悍將先發投手李東洺先發5局無失分。圖／富邦悍將提供
富邦悍將先發投手李東洺先發5局無失分。圖／富邦悍將提供

富邦悍將隊本周最後一場賽事，比賽一度因雨中斷2小時，恢復進行後悍將打線有范國宸、王苡丞相繼開轟拉開領先差距，先發投手李東洺則是在比賽暫停後繼續登板，繳出5局0失分的表現，終場富邦以7：0完封台鋼雄鷹，上半季戰績擠下台鋼回到第2，李東洺則收下先發8連勝。

今晚在新莊球場進行的賽事原訂5點05分開打，比賽先因雨延後15分鐘進行，開打後現場仍有雨勢，打到3局下後比賽暫停，經過等待之後雨勢趨緩，但花了一小時整理場地，直到晚間8點35分才繼續進行，打到晚間超過10點半總算劃下句點。

在比賽暫停之前，悍將打線就先有分數進帳，2局下2出局後由戴培峰安打、池恩齊三壘打先馳得點，接著申皓瑋遭觸身球，一、三壘有人時還發動雙盜壘戰術，池恩齊回到本壘攻下第2分，悍將打下2：0領先。 

3局下悍將隊在2出局後由林澤彬擊出游擊滾地球，但游擊手曾子祐受到場地溼滑影響，沒能抓下出局數，形成內野安打，台鋼雄鷹總教練洪一中因此上場與裁判反應，經溝通後比賽因雨暫停。

等了2小時後恢復比賽，雄鷹換上伍祐城登板接替先發投手艾速特，悍將董子恩敲出安打、戴培峰獲保送形成滿壘，池恩齊再選到保送，擠回悍將的第3分。4局下范國宸從伍祐城手中敲出陽春彈，拉開5：0領先，是他6月首轟、本季第7轟。

6局下悍將隊火力持續加溫，童堉誠選到四壞球保送上壘，王念好敲二壘打送回1分，王苡丞在2出局後面對李欣穎，揮出右外野方向飛球擊中全壘打標竿，形成2分全壘打，個人本季第2轟出爐，再把比分拉開為7分領先。第9局還推出多天未出賽的守護神曾峻岳登板關門，守住勝利。

悍將本土先發李東洺經過2小時的因雨暫停仍登板續投，此戰合計主投5局，只被敲1支安打，儘管前3局在雨中投出3次四壞球保送，連續兩戰都出現單場4保送，依舊無失分，拿下本季第8勝，並獲選單場MVP。

李東洺開季至今出賽10場，自第3場先發起沒輸過，拿下8連勝，上半季就收下8勝成為富邦球團史本土投手第一人，也是繼2018年施子謙（當時效力於統一獅隊）後，相隔8年再有本土投手達成半季8勝。

富邦悍將池恩齊攻守都有好表現。圖／富邦悍將提供
富邦悍將池恩齊攻守都有好表現。圖／富邦悍將提供

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李東洺 中職 洪一中

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