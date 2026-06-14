中職／李軍投球技能進職棒才被開發 爸爸李志傑多鼓勵盼他有依靠

統一獅隊投手年僅20歲的左投李軍，今年球速大突破，最快曾飆到153公里，連他的家人都十分驚艷，他的爸爸、昔日兄弟球星李志傑也直呼「哦！不一樣了！」

李軍在2024年季中選秀獲獅隊以第7指名選進，去年初登一軍後，新人年最快球速達149公里。李志傑透露，當時自己就認為，李軍未來「起碼有機會投到152公里」，而他今年5月球速不僅突破150公里，之後還飆到生涯最快的153公里。

李志傑提到，自己如果有時間的話就會關注李軍的比賽，「那天突然看到150公里，之後151、152，還到153公里，我想說『哦！不一樣了！』沒想到突然那麼快，一下子就到153公里，最近看他在投，大部分也都在150公里以上。」

李志傑目前在美和中學棒球隊擔任教練，兒子高中時期就在自己隊上，他指出，過去就看得出李軍有這樣的能力，但他在國中、高中比較少以投手身份出賽，「高中三年，他大概有80%的時候都是以野手為主，很少投，通常是有危機和重要的時候才會登板，三年應該投不到30局。」

李軍高中畢業後進入職棒，如今表現有大幅度成長，李志傑認為，因李軍的手很健康，投球方面也算是「還沒有被開發」，因此到了職業的環境，有更專業的教練團協助訓練，加上運科輔助，讓他能持續進步，「在那個環境很競爭，希望他可以多多累積經驗，把自己不足的地方持續補足。」

李志傑過去就是選手出身，深知在職棒打拚的壓力，如今兒子也在職棒發展，他沒給兒子太多技術上的指導，只盼家人能成為李軍的最強後盾，「有時候比完賽會傳訊息給他，跟他說他有不錯的球質，要好好攻擊好球帶，有職棒水準的守備在幫你，但大部分都還是在鼓勵他，希望讓他聽起來有信心、有依靠。」