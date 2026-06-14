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中職／髙塩將樹砸鍋問題出在配球 餅總也對布雷克感到抱歉

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅隊洋投布雷克今天在5：1領先退場，依然拿不到勝投。圖／統一獅隊提供
統一獅隊洋投布雷克今天在5：1領先退場，依然拿不到勝投。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天5：1領先打到5：5追平，最終仍在九局上再次掌握優勢，以7：5擊敗味全龍隊，在本周末2連戰橫掃龍頭、對戰3連勝，總教練林岳平也直言：「這兩天我們贏球，我想不會影響到他們（龍隊）接下來的戰況，我們戰績在中段，有贏的機會就要確實贏下來。」

獅隊今天絕大多數時候都掌握優勢，布雷克繳出6局僅失1分好投，帶著5：1領先進入牛棚戰，卻在第八局生波瀾，面對髙塩將樹，王順和先選保送，郭天信、朱育賢、張政禹連續3棒敲安，轉眼追到3：5，李凱威兩出局後敲安帶有2分打點，追平5：5，也讓布雷克的勝投飛了。

談到髙塩將樹表現，林岳平直指：「我認為配球有點不對勁，在王順和兩好三壞情況下，不應該選那顆引誘揮棒的變化球，應該是直接要給攻擊，就算被打全壘打就是結果。」而接下來被連續敲安，他提到：「保送後球數領先卻一直往中間塞，就很容易被確實擊球，今天不是投不好，而是對方最後的打擊就是以擊球為主，連續左打被打到落點巧妙的安打。」

林岳平強調，儘管髙塩今天掉了4分救援失敗，不會懷疑他在第八局布局的能力，「在這一局裡面的配球，是我們應該要去檢討。」

布雷克不管投得再好，已長達36天不識勝投滋味，打線支援有限、牛棚砸鍋的戲碼陸續上演，林岳平也對此表達歉意，「最終是有贏球，但對布雷克比較抱歉，對他只能說聲對不起，沒辦法順利守下來，也恭喜鄭澔，變成他的生涯首勝。」

被問到龍隊的尾盤追分能力，林岳平則是指出，當球隊處於常勝軍的狀態，即便面對落後，也相信自己會贏球，儘管獅隊這兩天取勝，但對龍隊態勢應不會有太大影響，而獅隊目前只在中段班，必須把握每場能贏的機會。

2026世足賽

布雷克 中職 李凱威

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