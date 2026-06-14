中職／其他4隊辦不到 本季唯有獅隊能讓「天空龍」吞對戰連敗

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聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
陳傑憲。 統一獅提供(資料照)
陳傑憲。 統一獅提供(資料照)

味全龍隊的尾盤追分能力今天再次展現，八局下將1：5落後扭轉為5：5，卻在九局上也出現災難般的一局，投手林子昱失誤、暴投連發，讓統一獅隊再次掌握優勢，獅隊終場以7：5贏球，對戰龍隊取得3連勝。

獅隊由苦情洋投布雷克先發，繳出6局僅被敲3安打、失1分優質先發，唯一失分為第五局遭王順和狙擊陽春砲，這一轟同時也是龍隊隊史千轟。

鋼龍先發6局被敲4安打、失3分，第四局出現不穩，邱智呈一壘打、陳傑憲三壘打串連率先開張分數，蘇智傑安打送回第2分，鋼龍連兩保送繼續面臨滿壘危機，林子豪的高飛犧牲打再攻下分數，獅隊單局進帳3分。龍隊第七局啟用牛棚，再遭獅隊打線攻陷，陳傑憲的得點圈安打送回2分。

龍隊面對1：5落後，八局下的反撲讓戰局再生波瀾，面對髙塩將樹，王順和先選保送，郭天信、朱育賢、張政禹連續3棒敲安，轉眼追到3：5，李凱威兩出局後敲安帶有2分打點，追平5：5，也讓布雷克的勝投飛了，已長達36天不懂勝投滋味。

林子昱九局上續投，因安打、失誤、保送釀成滿壘，陳傑憲高飛犧牲打幫助獅隊再度超前，林子昱暴投再失血，讓勝負天平再次倒向獅隊，陳傑憲單場貢獻4分打點，獲選為單場MVP。

龍隊本季戰績一路獨走，對戰同一支球隊連輸兩場以上，本季只發生過兩次，且都是面對獅隊，分別是5月12、5月13日對戰2連敗以及5月31日、6月13、6月14日對戰3連敗。

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中職 陳傑憲 蘇智傑

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