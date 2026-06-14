中職／太苦了…布雷克罕見拿到5分支援卻遭砸鍋 已36天沒勝投

統一獅隊苦情洋投布雷克體會人生百味，今天面對味全龍隊，繳出6局僅失1分好投，罕見帶著5：1領先退場，卻依然等不到勝投，這次領到的劇本是髙塩將樹第八局救援砸鍋。

布雷克共用93球完成6局投球，僅被敲3安打、失1分優質先發，唯一失分為第五局遭王順和狙擊陽春砲，這一轟同時也是龍隊隊史千轟。

龍隊由鋼龍先發6局被敲4安打、失3分，第七局啟用牛棚，再遭獅隊打線攻陷，陳傑憲的得點圈安打送回2分，布雷克投完6局帶著5：1領先退場。

龍隊八局下的反撲讓戰局生波瀾，面對髙塩將樹，王順和先選保送，郭天信、朱育賢、張政禹連續3棒敲安，轉眼追到3：5，李凱威兩出局後敲安帶有2分打點，追平5：5，也讓布雷克的勝投飛了。

布雷克賽前援護率1.70，今天拿到將近3倍的火力支援，卻依然拿不到勝投，追平一刻，轉播鏡頭也忍不住帶到布雷克，他的前一勝已要追溯到5月9日，已長達36天不懂勝投滋味。