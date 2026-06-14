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中職／「看能不能一年比一年更好」 凃壯勳擬再帶台鋼2捕手赴日進修

聯合報／ 記者葉姵妤／新北即時報導
凃壯勳(中)。 台鋼雄鷹提供(資料照)
凃壯勳(中)。 台鋼雄鷹提供(資料照)

台鋼雄鷹隊捕手教練凃壯勳已連兩年季後赴日進修，去年帶上雄鷹陳致嘉、陳世嘉兩人前往，今年則計畫帶上劉時豪及22歲捕手顏采丞前往，盼讓選手到不一樣的環境吸收新知，教練同時也持續精進，明年他還有意轉戰韓國再接觸不同國家的訓練方式。

凃壯勳自2024年季後前往日本綠川大陸的訓練中心，學習捕手各方面技能，去年還組了一個捕手團赴日，除了帶上自家的2名捕手，還有樂天桃猿隊林泓育、張閔勛及宋嘉翔等人一同前往進修，捕手出身的日籍教練古久保健二也參與其中。

凃壯勳指出，台灣當然也有訓練的地方，但讓選手到日本去看看不一樣的環境，還有訓練氛圍，學習起來的感覺也會不一樣，「每年這樣出去，看看選手的成績、能力能不能一年比一年更好。」凃壯勳自己一同前往，也盼跟著選手們一起精進，「選手要進步，教練也要跟著進步。」

今年季後凃壯勳有意帶上劉時豪及顏采丞赴日訓練，而連續三年赴日後，明年他還有意轉赴韓國學習，「韓職現在使用電子好球帶，他們的捕手也滿注重投球方式和阻殺這一塊，所以想去不一樣的地方看看。」

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台鋼 劉時豪 林泓育

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