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玉山盃／饒又語先發無失分學經驗 新北搶勝下戰碰桃園

中央社／ 新北14日電
115年玉山盃全國青棒錦標賽新北市14日投打發揮，終場以10比3擊敗雲林縣，新北市隊先發投手饒又語（圖）投3局被敲出2支安打，送出3次三振、無失分。 中央社
115年玉山盃全國青棒錦標賽新北市14日投打發揮，終場以10比3擊敗雲林縣，新北市隊先發投手饒又語（圖）投3局被敲出2支安打，送出3次三振、無失分。 中央社

玉山盃青棒賽新北市今天投打發揮，終場以10比3擊敗雲林縣，先發投手饒又語3局無失分，但總教練楊孝承認為可以更好，下雨影響熱身節奏學經驗，新北市下一戰將與桃園市強碰。

115年玉山盃青棒賽新北市隊今天勝部與雲林縣隊交手，新北市隊1局上靠著張乙安內野安打、盜上二壘，黃世堯安打先馳得點，2人出局後柯邵捷二壘打再添1分，2局上帕蘇拉．塔基斯利尼安、張乙安接連長打，加上對方投手暴投，單局再添3分。

新北市隊4局上靠著接連四壞保送、高飛犧牲打再拿1分，接著靠投手犯規跑回第7分，吉路．少瑪補上安打，送回球隊第8分，5局上再拿1分，6局上黃世堯率先敲出二壘打，靠著接連安打跑回團隊第10分。

新北市隊先發投手饒又語投3局被敲出2支安打，投出3次三振、無失分，石主恩接替中繼2局失2分、拿下勝投，林亞倫中繼接手1個出局數都沒抓到就退場、失掉1分，林鎮羽後援2局無失分，替球隊守住勝利。

新北市隊總教練楊孝承表示，饒又語是球隊培養的潛力投手，之前在U18東岸聯盟出賽時，速度有拉到約146公里，但今天因為下雨影響，比賽延後開打，熱身節奏不好掌握，狀況比較不穩定，也是學習經驗，表現可以更好。

至於高一林亞倫具備不錯的球速，但楊孝承點出，控球一直都是比較大的問題，今天比數拉開後，讓林亞倫登板熟悉投球感覺。此次玉山盃帶4名高一球員，就是希望透過高強度比賽磨練，幫助他們提升表現。

新北市隊搶勝，接下來在分組勝部冠軍戰將與桃園市隊碰頭，爭取4強賽門票。楊孝承表示，大家都很熟悉，也會提醒球員把失誤率降低，贏球機會就會更高。

玉山盃捕手黃世堯3安1打點　特守加自主苦練求進步

玉山盃青棒賽新北市隊黃世堯今天先發蹲捕，打擊也有表現、3安1打點，助隊以10比3勝雲林縣；黃世堯打擊有天分，透過特守、自主訓練苦練守備，總教練楊孝承稱讚看見明顯進步。

115年玉山盃青棒賽新北市今天在勝部賽事與雲林縣交手，黃世堯先發蹲捕、打3棒，1局適時安打送回球隊第1分，4局、6局都敲出二壘打，單場4打數敲出3支安打，貢獻1分打點、為勝利打點。

楊孝承表示，高二的黃世堯一直有進步，從少棒時期打擊就不錯，打擊方面很有天分，守備則是可以靠苦練，球隊訓練期每天都會特別替黃世堯加強捕手特守訓練。

除了教練安排的特守，黃世堯透露，每週也會找2、3天，額外多約1個半小時自主訓練，請隊友幫忙拋球，加強接球和守備敏捷，近期比賽覺得在蹲捕方面越來越好。

黃世堯表示，一直對打擊有信心，但還是有可以更好的地方，不要太容易被投手的引誘球騙到，可以更沉穩。

連兩年打國手選拔賽玉山盃，黃世堯表示，去年是高一，跟著學長參賽很緊張，經過這麼多比賽磨練，感覺越打越得心應手，開始可以享受在比賽中。

黃世堯是2024年U15世界盃棒球賽國手，他也希望今年有機會拚青棒國手、再穿上國家代表隊球衣。

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