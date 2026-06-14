中職／黃子鵬93球完封勝的搭檔 劉時豪曾從他手中打下MVP

台鋼雄鷹隊黃子鵬昨天投出無四死球完封勝，且以93球締造「Maddux完封」，與他搭檔的捕手劉時豪也是昔日Lamigo桃猿隊的老搭檔，如今一同寫下紀錄，劉時豪認為，只是雙方能做到「互相」，給對方所需要的東西。

兩人過去在Lamigo時期就是隊友，劉時豪之後在2021年轉戰味全龍隊，今年來到台鋼；黃子鵬則是去年季後行使自由球員權利轉隊，如今在台鋼再續前緣。

劉時豪坦言，昨天比賽結束時，只知道黃子鵬投出完投完封，之後才被告知他僅用93球，締造難得的紀錄，「聽到只用93球，當下就覺得好強喔，這很不容易，滿替他開心。」

黃子鵬賽後指出，劉時豪經驗豐富，讓他投起來很放心；劉時豪坦言，「要說我很了解他嗎？其實我也離開他很久了。」他指出，黃子鵬能有如此表現，應該是彼此能互相給對方需要的東西，「他是很有經驗的投手，有時候我也會跟他分享打者的想法，用我打擊的感覺跟他講。」

劉時豪透露，過去自己味全時期，有些打者對戰黃子鵬打得不錯，就會跟他分享相關經驗，「我自己打他其實也打得不錯，還從他手中拿過一次MVP。」劉時豪過去對戰黃子鵬7打數有2安打，其中在2024年4月21日對決黃子鵬敲回3打點，拿下單場MVP。

本季劉時豪來到台鋼，成為球隊捕手一環的重要補強，然而已35歲，劉時豪也知道要更小心顧好身體，並靠自律維持好身體狀況。台鋼雄鷹一軍捕手教練凃壯勳指出，會滿注重他的飲食和作息，「希望他能休息就休息、能睡覺就睡覺，才能有比較好的恢復。」

劉時豪去年因傷休養，他也坦言，今年剛來到台鋼時「滿胖的」，但春訓開始更嚴格執行各項訓練和飲食計畫，搭配規律的作息，「台鋼基地很棒，可以省略掉開車的時間，有更多時間充分地休息，每天日復一日的做一樣的事，兩、三個月間體重就瘦了6公斤，之後很多東西都慢慢回來了。」

劉時豪指出，春訓那兩個多月，也十分感謝球隊營養師王老師的協助，告訴他該怎麼吃，且因劉時豪賽前不會用餐，營養師也會替他準備其他能幫助身體補充能量的果汁等，協助他顧好身體狀況。