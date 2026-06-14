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中職／王順和本季首轟超會選時機！搶下味全龍隊史千轟
味全龍隊史千轟今天降落在天母棒球場右外野，第五局由王順和敲出陽春砲，也是他的本季首轟，統一獅隊洋投布雷克成為「苦主」。
龍隊的編號第999轟早在6月6日就由張政禹敲出，接下來2場延賽、打了3場0轟，今天在天母過招獅隊，由擔任第九棒、右外野手的王順和在第五局從布雷克手中敲出陽春砲。
龍隊的第100轟打者為吉彌，第200轟是艾勃、第300、400、500轟都是坎沙諾，第600轟為張泰山，都是在「前世」所敲出。第700、800轟主人都是曾陶鎔，第900轟則是郭嚴文，第1000轟由王順和搶下，也是龍隊重生後首度由「純血龍將」敲出逐百紀念轟。
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