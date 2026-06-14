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中職／對池恩齊祭「懲罰性調度」？ 光總直言：破綻較多的選手

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
池恩齊。 富邦悍將提供(資料照)
池恩齊。 富邦悍將提供(資料照)

富邦悍將隊昨天以0：9遭到台鋼雄鷹隊完封，池恩齊擔任先發游擊手，首局就發生守備失誤，3局下打擊時就被換代打，還沒站上打擊區就退場。被問及這是否是「懲罰性調度」？悍將總教練後藤光尊留給外界自行想像。

池恩齊昨天被排為先發游擊手，但開賽起守備狀況不斷，還沒等到第一打席就被換下場，由董子恩上場代打，之後讓劉俊豪接替守游擊。

後藤光尊今天解釋這樣的調度，「看他（池恩齊）的守備還沒有進入狀況，所以就趕快把他換下場。」後藤光尊也說，依當時池恩齊的狀態，「很難在比賽中用他」，因此將他換下場。

後藤光尊直言，感覺池恩齊的精神和狀態在比賽中很跑掉，表現起伏就會比較大，算是「破綻比較多的選手」，因此希望他能夠對此更有自覺，而針對這個部分，是要讓他自己察覺或是由教練團來提醒他，接下來也會再跟教練討論，找出最好的方式。

今年悍將隊張育成因手肘傷勢目前無法守備，後藤光尊認為，現在對其他選手來說是很好的機會，「希望他們可以更拚一點，把這個機會搶下來。」

2026世足賽

中職 富邦悍將 劉俊豪

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