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日職／徐若熙二軍3局6K無失分 飆速156公里
日本職棒福岡軟銀鷹隊台灣投手徐若熙今天在二軍登板，面對阪神虎隊後援3局投出6次三振，沒有失分，最快球速來到156公里。
徐若熙8日在一軍面對橫濱DeNA隊投出6局失2分的優質先發，隔天下放二軍；今天以後援身分在第7局站上投手丘，成功壓制阪神虎隊二軍3局，守住球隊8比2的勝利。
徐若熙在第7局投出3上3下，其中有2次三振，第8局則是一開始就被敲出安打，隨後三振、觸身球形成1出局、一二壘有人，接著靠內野滾地球、三振化解危機；第9局又投出3上3下，包含2次三振。
徐若熙總計以33球投完3局，僅被敲1支安打，沒有失分，另有6次三振及1次觸身球，賽後二軍防禦率1.23。
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