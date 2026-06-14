聽新聞
0:00 / 0:00
中職／與鋼龍「問天」對決 林岳平談布雷克失落因沒贏球
今天天母棒球場上演「問天」對決，統一7-ELEVEn獅布雷克、味全龍鋼龍2位先發投手的援護率是中職倒數第2、3名，獅隊總教練林岳平認為布雷克的失落不在自身，而是球隊沒能贏球。
今年中華職棒符合防禦率榜投球局數規定的投手中，布雷克（Brock Dykxhoorn）的援護率僅1.7、排在倒數第2，而鋼龍（Drew Gagnon）1.92排第3，第1名是中信兄弟隊羅戈（Nivaldo Rodriguez）的1.23。
正因缺乏隊友火力奧援，即使布雷克目前防禦率1.98、鋼龍防禦率1.92，但兩人開季至今卻巧合地都僅取得2勝4敗。這種「投得再好也難求一勝」的悲情命運，讓球迷也忍不住為他們喊一聲「問天」，而今天正好是兩人本季首度同場先發。
面對布雷克援護率偏低狀況，林岳平坦言已與布雷克交流，他能理解這就是棒球，「難免會失落，但主要是沒有幫助球隊贏球。他來這麼久，好的、壞的都經歷過，也不會因此抹滅他的貢獻。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。