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中職／與鋼龍「問天」對決 林岳平談布雷克失落因沒贏球

中央社／ 台北14日電
統一獅隊洋投布雷克6局失2分、無關勝敗。圖／統一獅隊提供
統一獅隊洋投布雷克6局失2分、無關勝敗。圖／統一獅隊提供

今天天母棒球場上演「問天」對決，統一7-ELEVEn獅布雷克、味全龍鋼龍2位先發投手的援護率是中職倒數第2、3名，獅隊總教練林岳平認為布雷克的失落不在自身，而是球隊沒能贏球。

今年中華職棒符合防禦率榜投球局數規定的投手中，布雷克（Brock Dykxhoorn）的援護率僅1.7、排在倒數第2，而鋼龍（Drew Gagnon）1.92排第3，第1名是中信兄弟隊羅戈（Nivaldo Rodriguez）的1.23。

正因缺乏隊友火力奧援，即使布雷克目前防禦率1.98、鋼龍防禦率1.92，但兩人開季至今卻巧合地都僅取得2勝4敗。這種「投得再好也難求一勝」的悲情命運，讓球迷也忍不住為他們喊一聲「問天」，而今天正好是兩人本季首度同場先發。

面對布雷克援護率偏低狀況，林岳平坦言已與布雷克交流，他能理解這就是棒球，「難免會失落，但主要是沒有幫助球隊贏球。他來這麼久，好的、壞的都經歷過，也不會因此抹滅他的貢獻。」

2026世足賽

林岳平 鋼龍 布雷克

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