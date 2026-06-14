日職／古林睿煬重回先發 不滿意表現釐清課題續努力

日職北海道日本火腿鬥士隊台灣投手古林睿煬，今天回一軍先發對中日龍，投3.2局失5分無關勝敗；古林睿煬不滿意表現，表示會釐清課題，為下一場登板努力練習。

古林睿煬5月2日本季首場一軍先發出賽，投4局失2分無關勝敗，5月3日下二軍調整，今天再回到一軍，在主場ES CON FIELD HOKKAIDO先發對中日龍隊。

古林睿煬今天2局上2人出局後投出四壞保送，接著被石伊雄太、田中幹也都敲出二壘打，失掉2分，再被岡林勇希敲出安打再掉1分；4局上再因為保送、接連被敲安打再掉2分，4局沒有投完退場。

古林睿煬今天總計用74球投3.2局，被敲出6支安打，投出2次三振、3次四壞保送，失掉5分責失分，最快球速153公里，防禦率升至7.50；古林睿煬在球隊落後時退場，火腿隊一度將比數扳平，古林睿煬無關勝敗。

這場比賽，火腿隊終場以5比9吞敗。

退場後接受日媒訪問，古林睿煬自評今天比賽是目前為止一軍登板內容最糟的一場，在牛棚練投時感覺不錯，但進入比賽時控球有點狀況；他也提到會釐清目前為止浮現出的課題，為下次登板努力練習。