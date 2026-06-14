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日職／古林睿煬3.2局失5分躲過敗投 火腿9連勝仍畫下句點

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日職／古林睿煬3.2局失5分躲過敗投 火腿9連勝仍畫下句點

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
古林睿煬。 DAZNTaiwan畫面提供
古林睿煬。 DAZNTaiwan畫面提供

火腿隊的9連勝，無緣在台灣投手古林睿煬手中推進，今天先發3.2局失5分、無關勝敗，兩隊一度戰成5：5平手，中日龍隊第七局由兩發全壘打再度取得優勢，終場以9：5擊敗火腿。

古林睿煬今年開季從牛棚出發，本季前5場都是後援登板，直到5月2日首度在一軍先發，對上歐力士隊繳出4局失2分後再度下二軍，相隔43天再於一軍登板。

古林睿煬此役未能撐長局數，先發3.2局共用74球，被敲6安打、失5分都是責失分，有2次三振、3次保送，賽後防禦率7.50，其中中日第一棒岡林勇希帶來最大傷害，對戰3打席都是安打。

古林睿煬全場第1球就被岡林勇希敲安，隨後連抓3個出局數，第二局反倒在兩出局後保送村松開人開啟危機，石伊雄太先敲二壘打，田中幹也二壘打攻下2分，岡林勇希再敲安打送回分數，中日單局攻下3分。

古林睿煬第四局保送首位打者村松開人，推進二壘後，又遇到岡林勇希下重手，敲二壘打追加分數， 鵜飼航丞安打持續補刀再掉1分，火腿也在此時決定換投，古林睿煬帶著2：5落後退場。

中日由39歲老將涌井秀章先發，也有一場苦戰，投5局被敲10安打、失5分，挨了3發陽春砲，先是第3局雷耶斯（Franmil Reyes）開砲，第6局大塚瑠晏、萬波中正連兩打席開轟追平5：5，古林睿煬確定躲過敗投。

平手局面，中日第七局細川成也敲出兩分砲，下一棒石川昂彌補上陽春砲，第八局田中幹也一壘打、鵜飼航丞二壘打串連再下一城，火腿打線這回難再逼近，9連勝畫下句點。

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古林睿煬 日職 中日龍

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