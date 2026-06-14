中職／猿象昨打出本季最長一役 今天賽事因雨延賽

中信兄弟昨天在主場洲際棒球場和樂天桃猿打出本季最長一戰，也是本季首場12局的賽事，耗時4小時37分鐘後，以9：9和局收場，今天兩隊原訂進行2連戰第2場比賽，但因天候狀況不佳，比賽因雨延賽。

中信兄弟、樂天桃猿隊上半季率先退出爭冠行列，昨天的12局大戰打到晚間近10點才結束，今天第2場賽事原訂在晚間5點開打，但比賽受到雨勢影響，無法進行比賽。

而上半季補賽周賽程也幾乎已排滿，這場比賽將延至平日進行，於6月25日周四晚間18：35進行補賽。