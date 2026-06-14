中職／陳韻文歸期還沒那麼快 餅總先觀望補賽周

統一獅隊後援投手陳韻文昨天在二軍展開復健賽，回歸一軍時程還不明朗，總教練林岳平表示，會讓他在二軍多出賽幾場，目前設定看賽程較少的補賽周是否有機會回歸。

陳韻文今年在春訓造成手肘傷情，一路缺賽至今，直到昨天在二軍首度亮相，接在先發2局的江少慶之後登板，面對台鋼雄鷹隊二軍中繼1局，共用18球完成三上三下，最快球速146公里。

林岳平今天受訪表示，江少慶出賽後的反饋正常，照著計畫在走；至於陳韻文，他回應：「韻文還沒，再讓他多出賽幾場，試著在補賽周看能不能上，補賽周球賽間隔比較有彈性。」預期一開始不會從終結者的角色出發。

獅隊目前共有3場補賽，分布在6月23日（桃園）、27日（洲際）、30日（新莊）。