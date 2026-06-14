快訊

日職／古林睿煬3.2局失5分躲過敗投 火腿9連勝仍畫下句點

黃大煒姊委託律師證實驟逝 26年女友批聲明「不合法」喊告

一堆人都在用！這款廚具恐釋百萬塑膠微粒 營養師示警快換掉

聽新聞
0:00 / 0:00

玉山盃／青棒曾乙喆敲超前3分砲 助桃園擊敗高雄

中央社／ 新北14日電
115年玉山盃青棒賽桃園市14日與高雄市交手，桃園市曾乙喆（圖）3局敲出超前比數3分砲，單場2支長打、貢獻4分打點，率隊以12比5搶勝。中華民國棒球協會提供
115年玉山盃青棒賽桃園市14日與高雄市交手，桃園市曾乙喆（圖）3局敲出超前比數3分砲，單場2支長打、貢獻4分打點，率隊以12比5搶勝。中華民國棒球協會提供

玉山盃青棒賽桃園市今天與高雄市交手，桃園市曾乙喆3局敲出超前比數3分砲，單場2支長打、貢獻4分打點，率隊以12比5搶勝。

115年玉山盃青棒賽桃園市隊與高雄市隊比賽前半段攻勢往來，高雄市隊1局上靠著抓準桃園市隊投手、守備都有狀況，開賽先攻下3分。

桃園市隊1局下靠著幸世賢、彭成安接連安打追分，再靠著保送、投手犯規拿下第2分，1人出局後曾乙喆二壘打送回追平分。

高雄市隊2局上再攻下2分，桃園市隊3局下靠著安打、失誤、曾乙喆開轟，一棒3分超前比數，5局下再靠著單局5次四死球保送、2支安打，加上對手守備失誤，一口氣打了10人次，單局攻下6分、奠定勝基。

桃園市隊曾乙喆先發打5棒、指定打擊，今天單場2支安打都是長打，另有1次觸身球保送，貢獻4分打點，打擊表現亮眼。

桃園市隊投手李承濬中繼投3.1局無失分、拿下勝投，先前已公布與美職匹茲堡海盜隊簽約的球員林珺希中繼登板投1.1局無失分、無關勝敗。

2026世足賽

玉山 桃園 高雄

延伸閱讀

玉山盃／楊騏嘉客座指導金門投手 蕭仲威收穫多

玉山盃／新北因雨裁勝 二刀流好手張乙安不參加選秀拚旅外

玉山盃／蔡銘祐無四死球完封 嘉市放手一搏敗部搶勝

玉山盃／南投做情蒐擬策略敗部搶勝 全智賢2安1打點

相關新聞

日職／古林睿煬3.2局失5分躲過敗投 火腿9連勝仍畫下句點

火腿隊的9連勝，無緣在台灣投手古林睿煬手中推進，今天先發3.2局失5分、無關勝敗，兩隊一度戰成5：5平手，中日龍隊第七局由兩發全壘打再度取得優勢，終場以9：5擊敗火腿。

中職／猿象昨打出本季最長一役 今天賽事因雨延賽

中信兄弟昨天在主場洲際棒球場和樂天桃猿打出本季最長一戰，也是本季首場12局的賽事，耗時4小時37分鐘後，以9：9和局收場，今天兩隊原訂進行2連戰第2場比賽，但因天候狀況不佳，比賽因雨延賽。

中職／陳韻文歸期還沒那麼快 餅總先觀望補賽周

統一獅隊後援投手陳韻文昨天在二軍展開復健賽，回歸一軍時程還不明朗，總教練林岳平表示，會讓他在二軍多出賽幾場，目前設定看賽程較少的補賽周是否有機會回歸。

韓職／王彥程對英雄先發5局失2分 平手退場無緣第6勝

韓職韓華鷹隊台灣左投王彥程本季第14場先發出賽，休4天後今天於客場登板，在高尺巨蛋面對培證英雄隊，主投5局失2分，但單場5次四死球保送寫下生涯新高，退場時雙方2：2平手，無關勝敗。

中職／劉俊緯成關鍵時刻殺手 第8局後打擊數據比肩魔鷹

味全龍隊野手劉俊緯堪稱「關鍵時刻殺手」，今年2轟都在第8局之後敲出，後段局數進攻數據比肩強打魔鷹，劉俊緯笑說，能在關鍵時...

玉山盃／林顗勳雙安有長打 高中至少5轟拚中職選秀

玉山盃青棒賽台東縣隊今天與花蓮交手以1比0搶勝；台東縣隊野手林顗勳單場2安包括1支二壘打，總教練陳峰岳說，林顗勳有長程砲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。