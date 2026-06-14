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玉山盃／青棒曾乙喆敲超前3分砲 助桃園擊敗高雄
玉山盃青棒賽桃園市今天與高雄市交手，桃園市曾乙喆3局敲出超前比數3分砲，單場2支長打、貢獻4分打點，率隊以12比5搶勝。
115年玉山盃青棒賽桃園市隊與高雄市隊比賽前半段攻勢往來，高雄市隊1局上靠著抓準桃園市隊投手、守備都有狀況，開賽先攻下3分。
桃園市隊1局下靠著幸世賢、彭成安接連安打追分，再靠著保送、投手犯規拿下第2分，1人出局後曾乙喆二壘打送回追平分。
高雄市隊2局上再攻下2分，桃園市隊3局下靠著安打、失誤、曾乙喆開轟，一棒3分超前比數，5局下再靠著單局5次四死球保送、2支安打，加上對手守備失誤，一口氣打了10人次，單局攻下6分、奠定勝基。
桃園市隊曾乙喆先發打5棒、指定打擊，今天單場2支安打都是長打，另有1次觸身球保送，貢獻4分打點，打擊表現亮眼。
桃園市隊投手李承濬中繼投3.1局無失分、拿下勝投，先前已公布與美職匹茲堡海盜隊簽約的球員林珺希中繼登板投1.1局無失分、無關勝敗。
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