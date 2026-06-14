韓職／王彥程對英雄先發5局失2分 平手退場無緣第6勝

韓職韓華鷹隊台灣左投王彥程本季第14場先發出賽，休4天後今天於客場登板，在高尺巨蛋面對培證英雄隊，主投5局失2分，但單場5次四死球保送寫下生涯新高，退場時雙方2：2平手，無關勝敗。

王彥成首局解決首名打者後投出觸身球，2出局後再被第4棒金乾凞敲出二壘打，但成功化解二、三壘有人的危機，沒有失分。2局下被揮出安打後飆三振，2出局後被元上準敲出中外野安打，又對第1棒徐建昌投出保送形成滿壘，接著發生暴投，讓英雄隊跑回第1分，之後成功止血。

王彥程接著在第3局投出3上3下。4局上隊友姜白虎轟出一發陽春全壘打，替他將比數追平，王彥程在4局下雖由保送開局，但接著也成功化解得點圈有人的危機。

韓華打線在5局上又有攻勢，金泰延敲出二壘打，接著劉旻揮出左外野安打，韓華隊以2：1超前比數。

5局下王彥程又對首名打者徐建昌投出四壞球保送，接著飆出三振，但又被第3棒日裔美籍的Keston Hiura擊出二壘打，二、三壘有人時讓下一棒敲出內野滾地球出局，三壘上跑者則攻回分數，英雄隊再將比數追成2：２平手。

王彥程此戰主投5局用93球，被擊出4支安打，投出5次四死球保送寫個人單場新高，送出3次三振，失2分，最快球速達148公里，無關勝敗，無緣本季第6勝。