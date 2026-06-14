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中職／劉俊緯成關鍵時刻殺手 第8局後打擊數據比肩魔鷹

中央社／ 台北14日電
劉俊緯。 味全龍提供
劉俊緯。 味全龍提供

味全龍隊野手劉俊緯堪稱「關鍵時刻殺手」，今年2轟都在第8局之後敲出，後段局數進攻數據比肩強打魔鷹，劉俊緯笑說，能在關鍵時刻打擊的機會難得，「當然會比較興奮。」

今年中華職棒第8局後的打擊數據中，劉俊緯打擊率4成83，是超過20打數的球員中最高；2轟、24個壘打數則與台鋼雄鷹隊魔鷹（Steven Moya）相同，長打率0.828甚至高過魔鷹的0.686。

劉俊緯今天接受中央社記者訪問時表示，後面局數打得好，可能是前面有熟悉比賽節奏，代打時也會有比較多時間可以準備，而且在面對比分接近、壘上有人時，腎上腺素也會幫忙，「但也代表前面打得比較不好，不能只打第8局之後。」

劉俊緯指出，對先發投手的投球策略掌握上，還要再加強，「後援對我來說相對好掌握，可能因為球種比較固定，先發投手在比賽中的策略會變化。」

今年在第8局後，劉俊緯累積敲出14支安打，包含2支全壘打、2支二壘打、1支三壘打，龍隊總教練葉君璋點出與眾不同之處，「他專注力滿強的。」葉總舉例，有些人在國家隊打得好，但回到例行賽未必突出，「每個人心態強弱、什麼場合最專注，都有不同，而他在那個時刻會特別專注。」

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味全 台鋼 中央社

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