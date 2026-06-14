快訊

震驚！61歲黃大煒猝死「你把我灌醉」紅透半邊天

台中高鐵站驚魂！4旬男疑錯過班次咆哮月台大暴走 警火速強制送醫

SpaceX配股翻身！焊接工死抱十年股票衝上近2800萬 網：能焊火箭非雜魚

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／葉總再度啟用強投度量衡「若熙」 看喬登鎖龍大讚直球角度

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅隊洋投喬登。圖／統一獅隊提供
統一獅隊洋投喬登。圖／統一獅隊提供

統一獅隊洋投喬登對戰味全龍隊有一套，昨天再演出6局僅被敲2安打、失1分壓制，龍隊教頭葉君璋聊起這位洋投，對於他的直球給予讚揚，「我看他的球角度，應該和若熙（徐若熙）垂直角度差不多。」

喬丹本季出賽7場，以龍隊最有緣，已經過招3場，合計17局僅被敲5安打、失2分，對戰防禦率只有1.06。

葉君璋指出，「他的球角度的確不錯，速度各方面也都滿好的。」他說看喬登球的角度，想到徐若熙，「他的直球150到154公里，又更高，可以說真的是不好打，好險他沒有變化球，如果他有好的變化球，他不會在這邊。」

葉總本季已經多次在聊起洋投評價時，以「若熙等級」形容，堪稱葉總心中的強投度量衡。

吉力吉撈．鞏冠經歷膝蓋韌帶傷勢後回歸，葉總看他的表現，認為有越來越好，「昨天碰到投手滿強，他在跟球上算是滿自在，跟前幾場不太一樣，昨天有比較好。」龍隊今天啟用劉俊緯擔任先發DH，吉力吉撈．鞏冠伺機代打，葉總表示，「防護員對他的腳是說都沒問題，但還是要小心，最近都下雨，比較難預測，不會讓他每天都上場。」

2026世足賽

葉君璋 中職 徐若熙

延伸閱讀

中職／陳傑憲單場狂掃5安率獅贏球 龍隊上半季封王降至M6

中職／朱育賢生涯第8支再見安 味全龍上半季封王M7

中職／速差與曲球成就頂尖壓制力 龍隊蔣銲就是本季最強洋投

中職／黃子鵬簽了大約卻總是說「我還可以」 洪總讚：特質很少見

相關新聞

玉山盃／林顗勳雙安有長打 高中至少5轟拚中職選秀

玉山盃青棒賽台東縣隊今天與花蓮交手以1比0搶勝；台東縣隊野手林顗勳單場2安包括1支二壘打，總教練陳峰岳說，林顗勳有長程砲...

中職／葉總再度啟用強投度量衡「若熙」 看喬登鎖龍大讚直球角度

統一獅隊洋投喬登對戰味全龍隊有一套，昨天再演出6局僅被敲2安打、失1分壓制，龍隊教頭葉君璋聊起這位洋投，對於他的直球給予讚揚，「我看他的球角度，應該和若熙（徐若熙）垂直角度差不多。」

玉山盃／廖源霖再見安台東勝 盼成攻擊型捕手拚中職選秀

玉山盃青棒賽台東縣今天與花蓮縣交手為投手戰，台東縣先發左投曾睿豪6局無失分，7局下靠著廖源霖再見安以1比0搶勝；曾睿豪、...

日職／古林睿煬3.2局失5分落後退場 火腿拚10連勝告急

火腿隊挑戰10連勝的戰役，由台灣投手古林睿煬把關，結局卻是僅撐3.2局被敲6安打、失5分，帶著2：5落後退場，也讓火腿的連勝之旅告急。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。