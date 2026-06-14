中職／葉總再度啟用強投度量衡「若熙」 看喬登鎖龍大讚直球角度

統一獅隊洋投喬登對戰味全龍隊有一套，昨天再演出6局僅被敲2安打、失1分壓制，龍隊教頭葉君璋聊起這位洋投，對於他的直球給予讚揚，「我看他的球角度，應該和若熙（徐若熙）垂直角度差不多。」

喬丹本季出賽7場，以龍隊最有緣，已經過招3場，合計17局僅被敲5安打、失2分，對戰防禦率只有1.06。

葉君璋指出，「他的球角度的確不錯，速度各方面也都滿好的。」他說看喬登球的角度，想到徐若熙，「他的直球150到154公里，又更高，可以說真的是不好打，好險他沒有變化球，如果他有好的變化球，他不會在這邊。」

葉總本季已經多次在聊起洋投評價時，以「若熙等級」形容，堪稱葉總心中的強投度量衡。

吉力吉撈．鞏冠經歷膝蓋韌帶傷勢後回歸，葉總看他的表現，認為有越來越好，「昨天碰到投手滿強，他在跟球上算是滿自在，跟前幾場不太一樣，昨天有比較好。」龍隊今天啟用劉俊緯擔任先發DH，吉力吉撈．鞏冠伺機代打，葉總表示，「防護員對他的腳是說都沒問題，但還是要小心，最近都下雨，比較難預測，不會讓他每天都上場。」