日職／古林睿煬3.2局失5分落後退場 火腿拚10連勝告急

火腿隊挑戰10連勝的戰役，由台灣投手古林睿煬把關，結局卻是僅撐3.2局被敲6安打、失5分，帶著2：5落後退場，也讓火腿的連勝之旅告急。

古林睿煬今年開季從牛棚出發，本季前5場都是後援登板，直到5月2日首度在一軍先發，對上歐力士隊繳出4局失2分後再度下二軍，相隔43天再於一軍登板。

古林睿煬先發3.2局共用74球，被敲6安打、失5分都是責失分，有2次三振、3次保送，賽後防禦率7.50，其中中日隊第一棒岡林勇希帶來最大傷害，對戰3打席都是安打。

古林睿煬此役第1球就被岡林勇希敲安，但隨後連抓3個出局數，第二局反倒在兩出局後保送村松開人開啟危機，石伊雄太先敲二壘打，田中幹也二壘打攻下2分，岡林勇希再敲安打送回分數，中日單局攻下3分。

古林睿煬第四局保送首位打者村松開人，推進二壘後，又遇到岡林勇希下重手，敲二壘打追加分數， 鵜飼航丞安打持續補刀再掉1分，火腿也在此時決定換投。