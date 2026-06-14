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玉山盃／林顗勳雙安有長打 高中至少5轟拚中職選秀

中央社／ 新北14日電
115年玉山盃青棒賽台東縣隊14日與花蓮交手以1比0搶勝，台東縣隊野手林顗勳（圖）單場2安包括1支二壘打。林顗勳有長程砲火能力，畢業也將挑戰中職選秀。 中央社
115年玉山盃青棒賽台東縣隊14日與花蓮交手以1比0搶勝，台東縣隊野手林顗勳（圖）單場2安包括1支二壘打。林顗勳有長程砲火能力，畢業也將挑戰中職選秀。 中央社

玉山盃青棒賽台東縣隊今天與花蓮交手以1比0搶勝；台東縣隊野手林顗勳單場2安包括1支二壘打，總教練陳峰岳說，林顗勳有長程砲火能力，高中階段敲出至少5轟，畢業也將挑戰中職選秀。

115年玉山盃青棒賽台東縣隊今天勝部與花蓮縣隊交手，兩隊前6局打完都沒有拿下分數，台東縣隊7局下林宗賓選到四壞保送上壘，林顗勳敲出安打，方品嚴獲故意四壞保送，廖源霖敲出再見安搶勝。

林顗勳今天1局敲出三壘方向滾地球出局，4局敲出二壘打，7局敲出個人單場第2支安打，他表示，首打席打不好，也有觀察投手狀況，再上場打擊沒有特別設定，球進到喜歡的位置就攻擊。

林顗勳欲挑戰中職選秀，總教練陳峰岳表示，林顗勳是母隊本屆全壘打最多的球員、至少敲出5轟，印象最深的是去年王貞治盃青棒賽在立德棒球場與台中隊交手，從鍾亦恩手中敲出3分砲。

陳峰岳表示，林顗勳是具備長程砲火的打者，守備位置為角落，主要是一壘，也可以守外野，之前為了讓他多增加守備位置，也練過二壘。

林顗勳自認高中階段進步最多的是心態調整，1個打席結果不好，可以馬上調整心態，但希望降低揮空率，提高識別球路的能力，長打可以更進步。

想要挑戰中職選秀，林顗勳也有問過台東體中畢業、目前效力台鋼雄鷹隊的學長朱盟，請教關於職棒的訓練和環境。

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